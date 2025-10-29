Una ciudadana logró captar el cometa C/2025 A6 (Lemmon) durante el atardecer del martes, utilizando únicamente una cámara y exposiciones de apenas cinco segundos, sin necesidad de telescopio.

La imagen fue captada por Yarelis Medina, de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

SAC destacó que el A6 Lemmon seguirá siendo visible durante varios días y se aprecia mejor entre las 6:45 pm y 7:15 pm hacia el horizonte oeste.

Aclaró que aunque no es fácilmente visible a simple vista, de todos modos aún si no lo ves, se puede captar incluso con el celular, tomando fotos en modo nocturno hacia el área indicada.

Tras analizar la órbita del visitante celeste, los astrónomos calculan que luego del paso cercano a la Tierra en octubre de 2025, el cometa A6 Lemmon estaría regresando nuevamente en el año 3,421.

El C/2025 A6 (Lemmon) fue descubierto el 3 de enero de 2025 desde el telescopio de 60″ (1.5 metros) del Monte Lemmon en Arizona.