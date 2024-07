Another hot day with hazy skies will prevail today. Therefore, Heat Advisories have been issued for all N, W, & S areas in PR & St. Croix.



Otro día caluroso con cielos brumosos prevalecerá hoy. Advertencias de Calor están vigentes para el N, O y S de PR y St. Cruz.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/VprXxIEtxt