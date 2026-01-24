Las condiciones meteorológicas derivadas de una masiva tormenta invernal en Estados Unidos causaron la cancelación de al menos 15 vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) este sábado.

Reporte de los vuelos cancelados. ( Suministrada )

Según el reporte de Aerostar Airport Holdings, operador del aeropuerto, seis vuelos de llegada fueron cancelados, afectando a aproximadamente 719 pasajeros. Las aerolíneas más impactadas incluyen Spirit, Southwest, American Airlines y Avelo, con vuelos provenientes de ciudades como Dallas–Fort Worth, Orlando y Charlotte.

31 Fotos Provocaría vientos con fuerza huracanada y temperaturas de hasta -50 grados Fahrenheit.

En cuanto a las salidas, nueve vuelos fueron cancelados, lo que afectó a cerca de 1,107 pasajeros. Las cancelaciones involucraron a JetBlue, Southwest, American Airlines, Spirit y Avelo, con destinos hacia Fort Lauderdale, Nashville, Charlotte, Dallas–Fort Worth, Washington D.C. y Baltimore.

PUBLICIDAD

En total, las cancelaciones para este sábado impactaron a cerca de 1,826 pasajeros.

Aerostar exhortó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto y a mantenerse atentos a posibles cambios o cancelaciones adicionales, en función de la evolución del sistema meteorológico.

10 Fotos The Associated Press informó qué se puede hacer ante la fuerte tormenta invernal que esperan muchos de los estadounidenses.

Aunque las operaciones locales continúan con normalidad, las autoridades aeroportuarias advirtieron que los efectos del mal tiempo en Estados Unidos podrían seguir afectando la programación de vuelos hacia y desde Puerto Rico en las próximas horas.

De acuerdo con pronósticos meteorológicos, el sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en alrededor de 23 estados, por lo que las autoridades estadounidenses emitieron avisos y advertencias de tormenta invernal.

Se espera que esta tormenta masiva incluya una paralizante tormenta de hielo que impactará estados o ciudades como Texas, Oklahoma, Washington D.C., Nueva York y Boston. Posteriormente, un golpe de aire glacial podría provocar temperaturas extremas de hasta —50 °F (—46 °C) en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

16 Fotos Se espera que la tormenta comience este viernes en Nuevo México y Texas, y luego avance hacia el este, trayendo nieve, hielo y frío extremo a gran parte de Estados Unidos.

Los meteorólogos advierten que los daños, especialmente en zonas con grandes acumulaciones de hielo, podrían ser comparables a los de un huracán.

Se prevé que la tormenta inicie el viernes en Nuevo México y Texas, desplazándose luego hacia el este y la costa, donde se espera que deje nieve en Nueva Inglaterra.

El posterior golpe de frío dificultará el descongelamiento, lo que puede resultar especialmente peligroso en áreas donde el hielo y la nieve afectan la vegetación y el cableado eléctrico, causando cortes de energía que podrían durar días. Las carreteras y aceras podrían permanecer heladas hasta bien entrada la próxima semana.

PUBLICIDAD

Incluso se esperan temperaturas bajo cero en estados tan al sur como Florida, con mínimas de hasta —30 °F (—34 °C) en el norte y centro-norte del país.

Las tormentas invernales son difíciles de predecir con exactitud, ya que diferencias de uno o dos grados pueden marcar la diferencia entre una catástrofe o un evento menos grave. Los meteorólogos señalan que las áreas más afectadas no podrán confirmarse hasta el inicio del fenómeno.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó el viernes Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.