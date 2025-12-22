LUMA Energy realizará mejoras planificadas en varios pueblos hoy, lunes 22 de diciembre, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Vega Baja

Aguada

Bayamón

Río Grande