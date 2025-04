Nota del editor: La serie Boricuas en la Luna destaca las historias de los puertorriqueños que han extendido las fronteras de la Isla al establecerse por el mundo, cargando con nuestra bandera, cultura y tradiciones.

---

El reguetón suena en el mundo entero, de eso no hay duda. Ernesto Salinas, un artista boricua residente en Tokio, Japón, es testigo del impacto de este género musical, que se escucha en la calle, tiendas y casas japonesas. El puertorriqueño, conocido artísticamente como Eto, es parte de ese movimiento.

“Yo empecé como solista en la pandemia y hasta ahora he sacado casi 30 temas. Están todos en Spotify. Los ritmos, la mayoría son reguetón. Yo canto en español, pero tienen que ver con mi vida aquí”, manifestó vía telefónica el músico, natural de Carolina y residente de Japón desde el 2006.

“Casi la mitad de mi vida la he vivido aquí en Japón, así que canto de cosas que me pasan aquí o historias que conozco de aquí. Trato de incorporar elementos de aquí como los sonidos de los trenes, de la gente hablando, las conversaciones. Trabajo con productores que viven aquí, artistas que viven aquí. Trato de hacer colaboraciones con gente de aquí para hacer algo nuevo que la gente todavía no ha escuchado y así uno va marcando su territorio”, expresó Eto, quien tenía 22 años cuando aterrizó en suelo nipón.

Ernesto ‘Eto’ Salinas ( Suministrada )

Hace una semana, Eto lanzó el tema “Qué calor”, con el artista japonés Zakro. “La canción es en español, yo canto en español y el pana canta en japonés. Es reguetón, con buena vibra para el verano”, afirmó.

Otro género musical con raíces puertorriqueñas con el que Eto ha experimentado en Japón es la bomba, gracias a un grupo de músicos que, para el asombro de muchos, no está compuesto por latinos, sino por japoneses de pura cepa.

“Aquí hay un grupo de bomba que se llama Diablo Marino, ellos son todos japoneses. Yo me enteré de ellos cuando estaba cantando en un festival de cumbia; yo me quedé en shock, no me lo esperaba. Ellos llevan tocando bomba un montón de tiempo”, dijo.

El artista mencionó que hace poco más de un mes publicó en redes sociales un vídeo de una presentación con Diablo Marino y se fue viral en redes luego que el influencer y comediante Chente Ydrach lo compartiera.

“Yo decidí hacer un junte para grabar un vídeo y enseñarle a la gente que acá suena la bomba también. A mucha gente le ha gustado. Hay japoneses que respetan la cultura y quieren aprender la cultura. Viéndolo a ellos hacerlo me dio una motivación a aprender juntos, o por lo menos aportar algo de lo que yo sé para hacer algo mejor o más auténtico o divertido para la gente, crear ese puente cultural”.

Cautivados por el ritmo y sabor

Eto detalló que, de una manera u otra, la música en español siempre ha sonado y calado en Japón.

“Es bien interesante porque aquí en Japón siempre ha habido una escena latina y siempre tiene que ver con lo que está pegao en el momento. En los 90 estaba la Orquesta de la Luz, ellos estaban pegaos porque para esa época aquí en Japón había un boom de salsa. Ellos abrieron camino para que otras bandas de salsa se pusieran famosas. Luego de eso vino Ricky Martin con ’Livin’ la Vida Loca’ y vino otro boom de música latina. Y ahora con el reguetón y Bad Bunny pues, ahora hay gente que le está gustando el reguetón, en especial a la gente joven. Hay más eventos de reguetón, más gente que le gusta”, sostuvo.

Ernesto ‘Eto’ Salinas ( Suministrada )

“No es algo que es mainstream”, precisó, “porque aquí a los japoneses les encanta lo suyo, les encanta el J-Pop y la música en japonés que es bien bonita. Pero se nota que hay una escena emergente de nueva música latina. Los japoneses quieren conocer cosas nuevas, conocer y tratar de liberar ese estrés de la vida cotidiana de aquí y por eso ellos buscan otros outlets para liberar el estrés y una de esas formas es escuchar música latina, bailando música latina”, estableció.

Eto mencionó el Caribbean and Latin America Street Festival como uno de los eventos que reúne a fanáticos del reguetón y otros géneros en la Capital del Este. “Se realiza en diferentes partes de la capital, se llena y se pone bien chévere. Hay uno en junio y yo voy a cantar”, anunció.

Ernesto ‘Eto’ Salinas ( Suministrada )

De Carolina a Miyazaki

El amor de Eto por la cultura japonesa comenzó desde muy joven, pero no fue hasta que culminó sus estudios universitarios en Nueva York, y después de entablar amistad con varios nipones y uno de estos animarlo a que se mudara, que decidió dar ese gran brinco de América a Asia.

Recordó que a la hora de decidir en cuál pueblo o ciudad de Japón viviría, tomó en cuenta que fuera un lugar que le recordara a la Isla del Encanto.

“Yo me mudé a Miyazaki porque era, para mí, lo más cerca que tenemos a Puerto Rico en términos de tres cosas: la gente allí es lo más parecido a los latinos porque la gente es más abierta, tienen más paciencia, les gusta conocer, también la comida en Miyazaki tiene más sazón, la comida es muy buena, comen mucho marisco. Tercero, también se surfea mucho y yo antes corría boggie”.

Agregó que “antes de tirarme para allá, hice mi research para tratar de mudarme a un sitio similar a Puerto Rico y eso fue lo que yo encontré, que Miyasaki tenía todo eso”.

Miyazaki es una ciudad en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón.

Al llegar, con muy poco conocimiento del idioma japonés, consiguió trabajo en un programa gubernamental, enseñando inglés. “Fue fácil porque no tenías que hablar japonés. Era un programa del gobierno donde mandan a ciudadanos a enseñar inglés y no necesitas aprender japonés para eso”. No obstante, su deseo de permanecer en Japón, hizo que se esmerara en aprender el idioma oficial. “Para tu poder acoplarte y hacer amigos aquí tienes que conocer el idioma, te ayuda, te abre muchas puertas si sabes el idioma. Ese primer año estuvo bien difícil, pero como a los dos años de estar aquí, pude estar jangueando solo por ahí, sin necesitar la ayuda de algún traductor ni nada”.

En Miyazaki vivió por unos cuatro años. “Luego me mudé a Tokio para buscar más oportunidades con la música”, contó.

Más allá de Tokio

¿Pensando en visitar Japón? Eto tiene algunos tips.

“Obviamente cuando uno viene para acá al principio uno quiere ir a Kioto, Tokio y Osaka y eso se entiende, pero Japón es un país inmenso y hay sitios que se parecen y son muy similares a esas tres ciudades también. Traten de organizar el itinerario bien y busquen la manera más fácil y económica de ir y tírense para Kyushu”, lo recomiendo. La gente es súper a fuego”, aseguró.

Fukuoka y Nagasaki son otras dos ciudades que Eto exhortó visitar. También mencionó a Kagoshima: “tiene un volcán activo justo al lado de la ciudad y lo puedes ver, a veces saca humo y todo, es una experiencia súper brutal”.

“Sería un poquito beneficioso y más real la experiencia si te tiras un poquito más lejos, te vas para Kyushu o para el norte, para Hokkaido, y tratas de tener esa verdadera experiencia con locales y aprender un poco más de la gente en vez de tratar de bregar con el sobreturismo que hay ahora en Tokio. Hay mucho para ver. Japón es un país súper inmenso”.

¿Eres o conoces de algún boricua que vive fuera de la isla y quiere contar su historia? Escribe a historiasph@gfrmedia.com.