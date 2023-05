Vecinos del sector San Germán en el barrio Indios de Guayanilla denunciaron el presunto atropello de la Uniformada que ha llegado hasta la zona para proteger la polémica construcción de una torre de telecomunicaciones.

El incidente más reciente ocurrió en la madrugada de este miércoles cuando varios manifestantes fueron arrestados, entre ellos el representante José ‘Cheíto’ Rivera Madera, mientras intentaban detener el paso de camiones subcontratados por la empresa Elite Towers, LLC.

Según José A. Rodríguez Morales, portavoz del Campamento No a la Antena y residente en esta comunidad, “tienen un abuso con nosotros que llevamos una lucha intensa desde hace cuatro meses”.

“Aquí estamos batallando, pero vienen muchos policías a empujarnos, a maltratarnos; a siete personas impedidas aquí, enfermas. Aquí viven viejitos que ya casi no pueden caminar y, los más jóvenes, como yo, que estoy incapacitado, tengo una condición en el corazón y, apenas tengo 51 años”, lamentó.

“No podemos estar tranquilos en nuestra comunidad. Yo me siento indignado, sufrido, triste, nos han faltado el respeto a nuestra comunidad. Esta situación me tiene tan mal que yo no duermo, no como, me mantengo siempre con ellos, aquí, porque tengo que dar la vida por mis hijos y por mis nietos”, confesó.

El hombre relató que no hubo vistas públicas para dar a conocer la intención de construir una antena aledaña a sus hogares.

“Como vecinos preguntamos qué era lo que había porque, a nosotros, no nos habían dicho nada. Cuando nos dimos cuenta nos informan que es una antena de telecomunicaciones de 130 pies de alto. Nosotros empezamos a buscar información y esto trae muchas consecuencias adversas a la salud, como cáncer, alzhéimer y otras”, relató.

Asimismo, mencionó que la proyectada construcción está en un humedal.

“Ahora mismo, el hoyo donde van a estar haciendo la antena se llena de agua. Para ellos bregar, tienen que estar sacando agua con una bomba y, esa bomba de agua, la están tirando sucia para dentro del humedal”, denunció.

“Está la carretera 335 aledaña a la antena que, eso, bloquearía el acceso a Yauco o hacia Guayanilla. En caso de terremoto, que este es el epicentro de los terremotos, si esa antena se cae nos va a dejar aquí bloqueados. Si cae para el otro lado, cae dentro de la cancha y ahí se practica baloncesto todas las tardes y hay niños pequeños”, explicó.

De otra parte, Rodríguez Morales aseveró que la antena que pretenden erigir mide sobre 160 pies de alto y, “no es como ellos ponen, que dicen 130″.

“Mientras tanto, seguimos batallando. Hasta que un juez diga que esto no se va a construir ahí, no nos vamos a quitar. No se lo voy a permitir hasta que sea lo que Dios diga. Mientras pueda luchar, lo haré”, concluyó.