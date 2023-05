Hace casi 30 años que José R. Montañez, mejor conocido como “Monti”, se adentró al servicio no solo de su país, sino de la nación americana, siendo parte integral de varias agencias federales, entre ellas Homeland Security Investigations (HSI) en San Juan.

Desde entonces, el desempeño y “expertise” de este bayamonés de 51 años le ha llevado a liderar muchos operativos e investigaciones en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Su labor en el área de operaciones técnicas ha sido vigilar, desmantelar y llevar a justicia organizaciones criminales, y sus ejecutorias le han llevado a ser reconocido por múltiples agencias federales como una pieza clave para la seguridad nacional.

Actualmente, Montañez funge como supervisor a cargo del Special Response Team de Homeland Security y en la Semana del Servidor Público la agencia lo destaca por su impecable carrera y sus aportes a la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional.

“‘Monti’ es el comandante y director del equipo táctico, un equipo de 13 operadores que se le conoce como Special Response Team, quienes están en Puerto Rico e Islas Vírgenes apoyando al equipo táctico de la Policía y de las otras agencias federales y es un equipo que requiere mucho entrenamiento y disciplina. Pero ‘Monti’, además de ser un servidor público y un agente de ley y orden, tiene unas responsabilidades específicas que son bien importantes en las investigaciones y la experiencia que él tiene es reconocida a nivel nación por diferentes agencias y constantemente lo están llamando para pedir su opinión o para que pueda resolver problemas que surgen dentro de la investigación”, destacó Rebecca González, directora del HSI.

La carrera de “Monti” como servidor público comenzó con su pasión por la aviación y su entrada a la Guardia Nacional de Puerto Rico.

“Luego de mi segundo año decidí entrar a las Fuerzas Armadas, entré como reservista de la Guardia Nacional de Puerto Rico en el 1990, especialmente en la rama de aviación porque desde niño me apasionaba la aviación y le dediqué 14 años como activo y reservista”, explicó. Ya en el 1992, fue asignado para trabajar en la agencia de Aduana, United States Customs Service, donde laboró alrededor de un año y medio hasta que lo trasladan a la Agencia Antidroga Federal (DEA, en inglés), donde estuvo adscrito como guardia nacional al programa de inteligencia.

“Después me trasladan dentro de la misma agencia a la División de Operaciones Técnicas, que es a lo que me dedico hoy día. Estuve ahí hasta el 1995, cuando hacen una convocatoria para oficial técnico y fui seleccionado y ya en el 1996 entro al mundo federal, pasando de ser militar a ser un civil en la agencia”, recordó el supervisor.

Es así como del 1996 al 2000, “Monti” trabajó toda el área programática de operaciones técnicas que tiene que ver con la vigilancia electrónica, videos, audios, rastreo y sensores, entre otras técnicas que se utilizan para las investigaciones.

“Para ese entonces estuve asignado a Puerto Rico y también tenía la responsabilidad de dar apoyo a las oficinas del Caribe: Santo Domingo, Haití, Curazao, Aruba, Barbados, toda la parte norte de Suramérica y Centroamérica. Mi trabajo era darle entrenamiento a los agentes antidrogas de esos distintos países con los cuales teníamos acuerdos de colaboración”, mencionó Montañez.

Cuando entra a la rama investigativa, el funcionario tuvo que ir evolucionando con la tecnología, pero, aunque había iniciado sus estudios universitarios en el campo de la electrónica, su mayor aprendizaje fue sobre la marcha.

“Cuando empecé la internet era casi inexistente. Hoy día, la mayoría de la información que recibimos viene de ahí. El aplicar la tecnología en la vigilancia electrónica es importante para colectar evidencia que pueda ser utilizada para procesar criminalmente en los casos criminales. Así que seguimos en educación continua para estar a la par con los cambios tecnológicos”, admitió el investigador.

En el año 2000, Montañez se convierte en el Primer Oficial Técnico asignado al U.S. Customs Service en Puerto Rico, liderando un grupo de 9 personas. Su expertise en el área programática fue pieza clave para esta agencia y sus ejecutorias le llevaron a alcanzar el tope de su carrera a nivel local.

Entonces, se le presenta una oportunidad de crecimiento profesional y deja su Isla para trabajar en el Programa Nacional de Sistema de Rastreo del U.S. Customs en las oficinas centrales de la agencia en el estado de Virginia.

“Eso me dio una visión mayor de lo que la agencia hace a nivel nacional”, confesó Montañez, quien más adelante (2016) es trasladado a la oficina de Tampa en Florida para dirigir la parte de operaciones técnicas. No obstante, en el 2018 surge la oportunidad de regresar a Puerto Rico para desempeñarse como Supervisor de Servicios Técnicos de Homeland Security Investigations en San Juan, rol que ejecuta hasta el día de hoy.

A pesar de llevar casi tres décadas desenvolviéndose en carrera repleta de grandes retos, manejándose en el peligroso mundo del narcotráfico y sirviendo en misiones arriesgadas con tal de lograr la seguridad nacional, el servidor público afirma que le sobra la motivación para seguir dando su conocimiento y experiencia para ayudar a tener una nación más segura.

“En vez de ir bajando la guardia, las experiencias a lo largo de mi carrera me motivan más porque vemos el incremento en las situaciones que están pasando a nivel local y nacional. Ver personas inescrupulosas que quieren delinquir y que podamos erradicarlos y ajusticiarlos por no adherirse a las reglas de la sociedad y de la justicia, eso me sigue motivando. Siento que lo que hago contribuye, es un granito de arena que aporto a este colectivo y me hace sentir útil y productivo”, señaló.

Una de las metas principales del comandante y supervisor es lograr que jóvenes vean el mundo del servicio público como una carrera profesional y que, a su vez, pueden aportar a la sociedad grandemente como ha sido su caso.

“Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les hablo sobre esta carrera, lo que hacemos y lo importante que es ser un líder de operaciones técnicas. Aquí hay mucho crecimiento, queremos inspirar a otras personas, que sepan que hacen falta, hay oportunidades de crecimiento”.

“Yo soy puertorriqueño y me enorgullece que lo que hago tiene un impacto positivo en estas generaciones. Un día llegará el retiro y estaré disponible en cualquier capacidad, ser mentor y ayudar al necesitado que es una de mis pasiones”, exhortó el servidor público.

Desde septiembre 2022 hasta el presente, gracias a estas operaciones que maneja el equipo que lidera Montañez, “se han incautado 43,400 libras de narcóticos, se han logrado 306 arrestos criminales, se han sometido 194 acusaciones y se han logrado 54 convicciones.

Quienes deseen obtener más información de las oportunidades que ofrece Homeland Security Investigations (HSI), pueden llamar a su centro de comunicaciones que opera las 24 horas del día al 787-729-6969.