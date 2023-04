Este póximo lunes 17 de abril es la fecha límite para llenat tu planilla y si aún no has cumplido con tu deber como contribuyente y no sabes dónde poder completar el proceso, el Departamento de Hacienda tiene varios centros para asistor a la ciudadanía de manera gratuita.

Además de llenar la planilla, los funcionarios también asistirán a las personas con el Formulario Federal 1040PR, del Crédito por Dependientes Menores o Child Tax Credit.

Aquí los centros establecidos por Hacienda.

Caguas

Casa alcaldía, primer piso, en el salón Lady Wilnelia Merced Forsyth

Horario: lues a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Carolina

Centro comercial Plaza Carolina

Ubicado en el tercer nivel

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza las Américas

Ubicado en el segundo piso, antiguo local de Payless

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ponce

Plaza del Caribe

Ubicado en el segundo nivel, antiguo local de Radio Shack

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mayaguez Mall

Ubicado en el primer nivel

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para acudir a estos centros se debe hacer una cita a través de www.hacienda.turnospr.com. Allí se podrá seleccionar el Centro de Orientación y Preparación más conveniente y separar la hora del turno.

Para que el proceso de preparación de la planilla pueda completarse, los ciudadanos deben tener a la mano la siguiente información:

· Tarjeta de identificación vigente con foto, como licencia de conducir o pasaporte.

· Número de Seguro Social y fechas de nacimiento del contribuyente, su cónyuge, si aplica y sus dependientes.

· Dirección de un correo electrónico activo.

· Comprobantes de Retención (Formulario 499-2W-2PR o Corrección al Comprobante de Retención (Formulario 499R-2c/W-2cPR), recibidos para el año contributivo 2022.

· Declaraciones Informativas (Formularios 480.6A, 480.6B. 480.6D y 480.7C, recibidas para el año contributivo 2022.

· Evidencia de deducciones, como intereses hipotecarios (Formulario 480.7A) e intereses pagados sobre préstamos estudiantiles, entre otros.