En una actitud que fue descrita como de “patear la lata”, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se ausentó sin ofrecer explicaciones a la vista convocada por la Comisión de la Región Oeste de la Cámara de Representantes, donde se esperaba que fuera la agencia que más respuestas aportara para abordar la situación que persigue investigar la Resolución de la Cámara 168, el hallazgo, una vez más, de desperdicios biomédicos en la desembocadura del Río Grande de Añasco.

A pesar de que el tema a tratarse es uno “apremiante” por su posible impacto en la salud pública, tampoco compareció un representante de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), agencia adscrita al DRNA, y que, según trascendió en la vista, también tiene jurisdicción sobre el tema del manejo de desperdicios biomédicos.

PUBLICIDAD

Solamente acudió a la vista una persona en representación del Departamento de Salud (DS), la asesora de asuntos legislativos Elisa Muñoz, cuya participación se limitó a explicar que en esa agencia “no contamos con jurisdicción para supervisar y fiscalizar la generación, manejo, transporte y disposición de residuos biomédicos”, y por tanto carecían de información específica que pudiera asistir a la Comisión en cumplir con el propósito de la medida. La asesora del DS recomendó que la comisión refiriera las preguntas y los requerimientos de información a la JCA y el DRNA.

En contraste, la vista sí tuvo una participación de nueve representantes, quienes de manera unánime condenaron la ausencia del DRNA y solicitaron a la presidenta de la Comisión, la representante Odalys González González, que citara al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, so pena de desacato, y que además exigiera a la agencia llegar con los datos de varios requerimientos de información que tenían.

La presidenta González indicó que celebrarían una vista ocular el próximo viernes 4 de abril en la desembocadura del Río Grande de Añasco, donde ya habían sido citadas las agencias pertinentes, incluyendo al DRNA y la JCA, así como el DS, que estaría sometiendo información solicitada durante la vista, entre otras cosas relacionada a los laboratorios y otras instalaciones médicas en la región.

Los representantes también sugirieron la participación de representantes de las oficinas regionales de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento de Agricultura (DA) para que ofrezcan información sobre laboratorios, clínicas de salud, clínicas veterinarias, farmacéuticas, granjas, potreros y otras posibles fuentes de esos desperdicios biomédicos.

PUBLICIDAD

De igual forma, se solicitó la participación del área de laboratorios de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (AAA) para saber si se han hecho pruebas específicas al agua de los cuerpos afectados por esos desperdicios biomédicos, de los que se extrae agua para beber y otros usos cotidianos.

Asimismo, se solicitó a la Comisión que citaran a las empresas privadas que tienen contratos de manejo, transporte y disposición de desperdicios biomédicos.

“Obviamente aquí la responsabilidad primaria también al día de hoy es que no tenemos al Departamento de Recursos Naturales que no ha contestado. Le corresponde al Departamento atenderlo, a la Junta de Calidad Ambiental. Y la verdad que esto es un asunto que lleva décadas, y hemos tratado de atenderlo y resolverlo, y no hemos tenido una solución definitiva de los irresponsables que hicieron esto y que han causado el daño tan grande en esta zona”, condenó el representante José “Che” Pérez Cordero, quien agregó que la información que solicitan “es bien importante” para poder trabajar “algún tipo de legislación que se pueda presentar” para tener una mayor fiscalización sobre esos desperdicios biomédicos.

La representante Lisie Burgos Muñiz catalogó la situación en Añasco de “total irresponsabilidad”, además de que “es algo que no es nuevo, y ha trascendido en la prensa en múltiples ocasiones”, y cuestionó la postura del DS de no intervenir en la situación, independientemente del asunto de jurisdicción sobre el manejo de los desperdicios biomédicos.

“Pero básicamente lo que vemos es que aquí está imperando la doctrina de patear la lata. No me toca a mí, le toca al otro… Yo creo que, si cuando la situación del COVID el Departamento de Salud se metió con los patronos privados y se metió dondequiera a investigar si la gente tenía mascarilla o no, ¿cómo no se van a meter en esto que es sumamente importante y que en efecto afecta la salud de todos?”, reclamó. “Esto es para que el Departamento de Salud intervenga, independientemente en este momento tenga por ley o no la responsabilidad. Están a cargo de la salud del pueblo de Puerto Rico. Aquí hay sangre, aquí ha material biológico que está siendo derramado en cuerpos de agua. Esto de verdad no se sustenta con un no me toca a mí, le toca a Calidad Ambiental, le toca a Recursos Naturales. Creo que el Departamento de Salud debe asumir un rol bien activo e investigar esto y fiscalizar esto”, reclamó.

Además de la presidenta González, y los representantes Pérez y Burgos, también estuvieron presentes en la vista los representantes Lilibeth Rosas Vargas, Omayra Martínez Vázquez, Wilson Román Pérez, Joel Franqui Atiles, Emilio Carlo Acosta y Gabriel Rodríguez Aguiló.