Aunque al miércoles 1ro de abril no había ninguna reclamación en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) vinculada al COVID-19, cualquier trabajador afectado por el coronavirus en funciones de trabajo tiene derecho a recibir atención y beneficios en el Fondo.

Según explicó Jesús M. Rodríguez Rosa, administrador de la CFSE, lo más importante es que la persona afectada llame y abra el récord de lo sucedido, para que así conste en el Fondo y tenga luego derecho a reclamar los beneficios.

Al miércoles en la tarde, según las cifras oficiales, había reportes de al menos 30 empleados de salud que habían dado positivo a COVID-19, incluyendo una terapista respiratoria que falleció. Además, había sobre 100 trabajadores más de salud que habían sido enviados a aislamiento, luego que estuvieran expuestos a pacientes con el virus.

De igual forma, otros empleados de lo que se conoce comúnmente como ‘first responders’ o trabajadores de primera respuesta, tales como paramédicos, policías o bomberos, han tenido que ser enviados a aislamiento luego de casos positivos y la exposición y posible contagio de muchos otros.

De hecho, la situación ha provocado el cierre de por lo menos cuatro cuarteles de la Policía y una estación de Bomberos.

Sin embargo, al miércoles en la tarde, reveló Rodríguez no había ningún expediente relacionado al coronavirus. Tampoco había ningún paciente en el Hospital Industrial que estuviera siendo tratado por ese mal.

“Nosotros habilitamos unas líneas para los trabajadores lesionados, para los patronos y también para consultas de telemedicina. Son dos líneas para lesionados, para todo tipo de situación. Ahí pueden llamar y puede ser que el médico determine que es una emergencia y le diga que acuda al Hospital Industrial, y puede ser que determine que no es una emergencia”, comentó Rodríguez, recordando que esa institución atiende casos de índole ocupacional.

“Pero lo importante es que la persona llame y conste en récord que llamó. Que llame a su patrono y le llenen el informe patronal de su accidente y enfermedad. O si no consigue al patrono, que llame a nuestras líneas y le hagan llegar el informe patronal, para que conste en récord que ocurrió eso, y así luego de la emergencia pueda seguir su proceso de manera retroactiva con las compensaciones y el tratamiento médico”, insistió Rodríguez.

Específicamente, si el trabajador tiene síntomas de coronavirus, “si es grave, que vaya a un hospital. Si no (es grave) la recomendación es que se quede en casa”. Si el mal está asociado a su trabajo, “yo establecería un récord a nivel del fondo, a través de nuestras líneas, para que pueda tener las compensaciones y no pierda derechos”.

Comentó que, de no poder hacerlo la persona misma, algún familiar podría llamar para abrir el récord, pero es importante que tenga la información sobre el afectado y su empleo.

“Obviamente, si es una emergencia, si vive lejos (de la zona metropolitana) debe ir a la sala de emergencia de un hospital. Y el hospital lo tiene que atender. Si no vive lejos (de la zona metropolitana) puede llegar al Hospital Industrial, a la sala de emergencias”, dijo Rodríguez, recordando que en el Hospital Industrial se estableció una carpa para atender a personas que pudieran estar infectadas con el COVID-19, y de ser necesario “se activa un protocolo que ya está en vigor”.

El directivo aseguró que en el Fondo “estamos tratando” de asegurar que todos sean atendidos “de la manera más efectiva que podamos, de acuerdo con nuestras limitaciones… en una situación muy complicada y difícil”.

“Nosotros los vamos a atender a todos. De manera ordinaria atendemos a todo trabajador que llega a nosotros”, reiteró Rodríguez. “La relación causal se establecerá luego. Estamos en condiciones extraordinarias. Sobre la marcha estamos decidiendo muchas cosas. Pero lo que puedo decir es que de manera ordinaria tratamos a todo trabajador que llegue al Fondo. No importa si tiene seguro médico o no, no importa si el patrono no tiene seguro o si no lo tiene al día. Se le va a atender, y se va a velar por sus derechos, porque no los pierda”, dijo el directivo, recordando que, incluso en la eventualidad de que ocurra una muerte, los herederos tiene también derechos.

Detalló que, en el caso del coronavirus, “más adelante se establecerá un proceso particular. Ahora mismo estamos trabajando con eso”.

“Pero si no se establece el récord desde el principio, luego es más difícil reclamar. Por eso insistimos en la llamada”, repitió.

El establecimiento del récord, además, puede salir directamente del patrono. De hecho, dijo Rodríguez, si lo hace el patrono es más fácil, porque lo puede hacer directamente en línea. “Y es su deber hacerlo. Y no los afecta, para eso pagan su póliza ocupacional", aclaró.

“Lo que podría pasar es que algunos patronos se estén negando a hacerlo porque no estén al día y tendrían alguna penalidad. Pero el lesionado puede comunicarse y se le garantizan sus derechos. Y no pueden tomar ninguna represalia con el empleado si se comunica con nosotros. Es su derecho”, afirmó.

Finalmente, Rodríguez pidió que si la persona no puede comunicarse en primera instancia con el Fondo, que por favor, vuelva a insistir, porque las líneas a veces están llenas.

“Tenemos alrededor de 40,000 pacientes activos. Puede que cuando llame las líneas estén ocupadas. Así que, si no puede comunicarse de primera instancia, insista. Porque queremos atenderlos a todos”, aseguró.

Los lesionados pueden comunicarse con el Fondo al número (787) 754-2653, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los patronos pueden comunicarse a los números 1 (844) 728-7666, 1-844-765-4927, y 787-782-8250, extensiones 5436, 5236, 5238, 7040, 7258, 6020 y 5504.