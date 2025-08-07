El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió una advertencia de inundaciones en horas de la tarde de hoy, jueves, para varios pueblos de la zona metropolitana.

Según indicó la agencia, con sede en San Juan, a través de sus redes sociales, los pueblos de Guaynabo, Bayamón y Toa Alta estarán bajo la advertencia hasta las 4:15 de la tarde.

⚠️GUAYNABO, BAYAMÓN and TOA ALTA⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



Until | Hasta: 4:15 PM AST Aug 7th

#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/wVNk1orrmH — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 7, 2025

“Inundaciones urbanas y de riachuelos son posibles”, escribió el NWSen la advertencia, donde también exhortan a los ciudadanos a evitar carreteras inundadas.