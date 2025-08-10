Emiten advertencia de inundaciones para una decena de municipios
Se esperan lluvias intensas.
PUBLICIDAD
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la zona metropolitana hoy, domingo.
Según indicó la agencia a través de sus redes sociales, San Juan, Guaynabo, Toa Alta, Cataño y Bayamón experimentan fuertes lluvias que podrían generar inundaciones urbanas y de riachuelos hasta las 3:15 de la tarde.
⚠️BAYAMÓN, CATAÑO, GUAYNABO, SAN JUAN and TOA ALTA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 10, 2025
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until: | Hasta: 3:15 PM AST Aug 10 pic.twitter.com/ubFTEy1mMV
Los pueblos de Aguadilla, Moca y Aguada están bajo la advertencia de inundaciones hasta las 4:30 de la tarde.
San Sebastián y Lares también están bajo advertencia de inundaciones.
⚠️AGUADILLA, AGUADA and MOCA ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 10, 2025
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until: | Hasta: 4:30 PM AST Aug 10#Prwx pic.twitter.com/Axt72zbhq6
“Recuerde no conducir por carreteras inundadas”, escribió el NWS.
Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de fuentes oficiales, evitar cruzar carreteras inundadas, y dirigirse a zonas altas si vive en un área propensa a inundarse.