El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la zona oeste de Puerto Rico.

La advertencia llega luego de que la agencia informara desde temprano hoy, domingo, que una onda tropical dejaría lluvia, tronadas y vientos en gran parte de la Isla.

Aguadilla, Isabela y Moca fueron los tres pueblos incluidos en la advertencia, que fue emitida hasta las 5:00 de la tarde.

⚠️AGUADILLA, ISABELA and MOCA⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory.

|

Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



Until | Hasta: 5 PM AST Sep 14, 2025



#PRwx pic.twitter.com/IYmqShgijV — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 14, 2025

“Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas a través de las USVI y PR hoy. ☔Las lluvias fuertes podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra“, advirtió el NWS temprano.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada, evitar transitar por áreas inundadas y no intentar cruzar carreteras cubiertas de agua, ya sea a pie o en vehículo.