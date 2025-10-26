El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla.

Según la agencia, Aguada está experimentando lluvias que podrían provocar inundaciones hasta las 3:00 de la tarde de hoy, domingo.

⚠️AGUADA⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



San Lorenzo y Yabucoa también experimentan lluvias peligrosas hasta las 3:45 de la tarde.

Los pueblos de Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela y Quebradillas están bajo la advertencia hasta las 4:00 de la tarde.

“A la 1:48 p. m. el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos”, lee el aviso del SNM, que también indica que se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia.

Más temprano hoy, el SNM había advertido que el tiempo estaría variable, con altas temperaturas durante el día, y aguaceros y tronadas durante horas de la tarde.