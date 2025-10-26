Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla
Aguaceros y tronadas afectan varios municipios este domingo.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla.
Según la agencia, Aguada está experimentando lluvias que podrían provocar inundaciones hasta las 3:00 de la tarde de hoy, domingo.
San Lorenzo y Yabucoa también experimentan lluvias peligrosas hasta las 3:45 de la tarde.
Los pueblos de Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela y Quebradillas están bajo la advertencia hasta las 4:00 de la tarde.
“A la 1:48 p. m. el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos”, lee el aviso del SNM, que también indica que se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia.
Más temprano hoy, el SNM había advertido que el tiempo estaría variable, con altas temperaturas durante el día, y aguaceros y tronadas durante horas de la tarde.