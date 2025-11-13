Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos del área metropolitana
Recomiendan precaución a la ciudadanía.
PUBLICIDAD
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones hoy, jueves, para varios municipios de la zona metropolitana.
Según informó la agencia a través de sus redes sociales, se han registrado lluvias persistentes que podrían provocar inundaciones en los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto.
La advertencia estará vigente hasta las 3:45 de la tarde.
⚠️BAYAMÓN, CATAÑO, GUAYNABO, SAN JUAN and TRUJILLO ALTO ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 13, 2025
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until | Hasta: 3:45 PM AST Nov 13th, 2025.#PRwx pic.twitter.com/uOFdISvQES
“Inundaciones en áreas de baja elevación y poco drenaje” son posibles, indicó el SNM.
Se recomienda precaución en la carretera.