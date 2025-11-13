( Ramon "Tonito" Zayas )

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones hoy, jueves, para varios municipios de la zona metropolitana.

Según informó la agencia a través de sus redes sociales, se han registrado lluvias persistentes que podrían provocar inundaciones en los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto.

La advertencia estará vigente hasta las 3:45 de la tarde.

“Inundaciones en áreas de baja elevación y poco drenaje” son posibles, indicó el SNM.

Se recomienda precaución en la carretera.