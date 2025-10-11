El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan comenzó a emitir en la tarde de este sábado advertencias de inundaciones, debido a las lluvias que se auguraba ante la humedad que dejó la tormenta tropical Jerry en la zona.

Vieques, Aguadilla, Isabela y Quebradillas están bajo advertencia de inundaciones hasta las 3:15 p.m.

El informe detalla que en Vieques se han registrado hasta dos pulgadas de lluvia y se espera que al concluir el periodo bajo advertencia se puedan registrar otras dos pulgadas adicionales.

Mientras, en Aguadilla, Isabela y Quebradillas se han registrado dos pulgadas de lluvias. No se pronosticó cuánto más se espera que caigan.

PUBLICIDAD

La agencia federal mantuvo su llamado de evitar cruzar carreteras inundadas o puentes sobre ríos, ya que estos actos son los que suelen causar más muertes durante inundaciones.

Para este sábado, Meteorología había anticipado un riesgo elevado de inundaciones para la mitad este de la Isla, así como un riesgo limitado para el centro, excluyendo la zona oeste.

Se informó que “la tormenta tropical Jerry continuará alejándose del noreste del Caribe hoy, pero la humedad, superior a lo normal, persistirá al menos hasta la madrugada del domingo. Las lluvias y tormentas eléctricas provenientes de las bandas exteriores de Jerry continuarán en aguas locales. Es posible que se produzcan algunas actividades sobre el sur y este de Puerto Rico con vientos del sur, lo que mantiene elevada la amenaza de inundaciones”.