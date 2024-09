Un torneo de pesca muy especial, en el que los protagonistas serán personas con diversidad funcional, se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre en la costa de Dorado.

Por tal motivo, sus organizadores, las entidades sin fines de lucro All Star Autism Basketball, AAD Corp y la Asociación de Pesca Deportiva de Dorado, invitan a la ciudadanía a unirse a esta importante celebración, como participantes, voluntarios o auspiciadores.

Flor Cosme, educadora de neurodiversidad y fundadora de AAD Corp, explicó a Primera Hora que el Primer Torneo de Pesca All Star Dorado dedicado a la neurodiversidad será el primer torneo de su tipo dedicado a personas dentro de lo que se conoce como diversidad funcional, que incluye un amplio grupo de condiciones, tales como autismo, dislexia, problemas específicos de aprendizaje, síndrome de Down, ADHD (déficit de atención e hiperactividad), problemas motores, problemas de impedimento físico que tengas que utilizar algún tipo de tecnología para asistir tu funcionamiento, como puede ser una silla de ruedas, entre muchas otras.

Así que en este torneo “todo aquel que dentro de su capacidad funcional pueda agarrar una vara de pesca para pescar, puede participar”. Y por supuesto, “todo aquel que necesite algún tipo de adaptación, está en su criterio de hacer el acercamiento, dirigirse a nosotros como coordinadores, y ver cómo lo podemos ayudar”.

“Pero realmente (el torneo) está dirigido a todo aquel que desea participar, para incluir a la población completa”, insistió Cosme.

A manera de ejemplo puso el caso de un maestro de educación especial que tiene dos nenes autistas y tres que no tienen el diagnóstico, que están por problemas específicos de aprendizaje. “¿Puede llevarlos? Pues claro que puede traerlos. Porque queremos practicar la inclusión. Dentro de este espectro, muchos de estos nenes no tienen la capacidad de responder de manera adecuada a interacciones sociales, y estos eventos se crean para que ellos practiquen, para que sean incluidos, y toda persona que tenga esa intención de colaborar y compartir con ellos, está bienvenido”.

José “Nano” Ocasio, vicepresidente de la Asociación de Pesca Deportiva de Dorado, entidad que, además de varios torneos para adultos celebra hace 37 años un torneo infantil de pesca de orilla, aseguró que no vaciló en aceptar cuando le presentaron la idea de esta actividad para personas con diversidad funcional pues, después de todo, “nuestro trabajo como asociación es fomentar la pesca deportiva” entre todas las personas.

“Nosotros vamos a correr la parte de lo que es el evento. El evento es una pesca de orilla para niños, donde se le da charla, las instrucciones de seguridad, etcétera; le suplimos unos carretes de mano con carnada, con anzuelos con todo lo necesario para ese evento; y los ponemos a competir en un tiempo de cuatro horas más o menos; y luego pues les damos premiaciones, le tenemos almuerzo, le tenemos varias cositas para que pasen un día de calidad, al aire libre, haciendo algo que a lo mejor ninguno se imaginaba que lo iba a hacer, y le vamos a dar la oportunidad que estén allí y lo logren”, explicó Ocasio.

Maritza Rodríguez, de la Junta de Directores de All Star Autism Basketball, secundó que en este evento “el enfoque primordial es la inclusión. Porque ahora mismo, en muchos casos, y en esta sociedad tan discriminatoria, porque hay que decirlo así, independientemente si es autismo, síndrome de Down, diversidad funcional, la misma sociedad margina. Y nosotros queremos hacer la diferencia”.

“¿Por qué tenemos que marginarlos? Si son seres humanos normales. Que tengan una limitación, eso no los hace exentos, los hace únicos. Porque la palabra correcta ese esta, únicos”, insistió Rodríguez, quien aseguró que “me encanta esta labor voluntaria” que lleva a cabo con niños y niñas con diversidad funcional.

Cosme comentó que, para los participantes en el evento se trata de mucho más que una mañana de pesca, pues se ha demostrado científicamente que esa actividad conlleva para ellos un sinnúmero de beneficios para su desarrollo y aporta a su estimulación “sensorial, visoespacial, motora, física, emocional, mental”.

“Una de las áreas que está bien afectada dentro de la diversidad funcional es lo que se conoce como funciones ejecutivas, que es lo que hacemos de organizarnos, qué necesito, cómo me preparo. Todo ese andamiaje, dentro de la neurociencia, indica que en estos chicos esas áreas están o no desarrolladas a la capacidad que deberían, o hiperdesarrolladas, y este tipo de actividad como la pesca, tener que concentrarse, tener que organizar dónde me voy a ubicar para tirar esa caña, qué tipo de peces sé que hay ahí y puedo pescar, ayuda a desarrollar sus funciones ejecutivas, a mejorarlas, pero también ayuda a calmar ese desorden neurológico, la ansiedad, el marullo mental que ellos experimentan… es una actividad muy terapéutica para esta población, y los ayuda en sus destrezas de vida independiente, qué hago primero, qué hago después, ya lo agarré, lo tengo que soltar. Se sienten seguros y capaces porque la pesca le provee ese paso a paso rutinario de una actividad que los hace más autónomos, más confiados en sí mismos. De hecho, aporta muchísimo a la autoestima de estos chicos”, explicó.

“Exhortamos a que se inscriban y se haga la diferencia en incluir a toda la población, independientemente de la condición que tengan. Que veamos y crezcamos en una sociedad distinta a la que en años atrás se veía. Queremos esa inclusión. Solamente eso pedimos”, agregó Rodríguez.

El formato del evento, agregó Ocasio, será que todo lo que se pesque, se libera, de manera que también se lleve el mensaje de preservar las especies. Agregó que, aunque esta será la primera edición del Torneo de Pesca All Star Dorado, “si el Señor lo permite” volverá el año próximo y tendrá muchas ediciones más.

El Primer Torneo de Pesca All Star Dorado está pautado para celebrarse en el Club de Pesca Villa Pesquera del mencionado municipio, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La inscripción comienza desde las 7:00 a.m. y conlleva un donativo de $10 que, según explicaron los organizadores, es parte de sus esfuerzos de recaudación de fondos “para promover más actividades como estas dentro de la diversidad funcional, para seguir fomentando este tipo de actividad de inclusión y salud integral”.

Además de la pesca, el evento contará con música, entretenimiento, animación para niños, almuerzo para los participantes inscritos, rifas, premiaciones y quioscos con meriendas, comidas y refrigerios.

Las personas interesadas en registrarse pueden llenar el formulario en línea en la página del torneo en Eventbrite, donde le dirigirán al portal correspondiente https://forms.gle/u77aAenHZcvPrgri9.

Además, si no ha tenido experiencia previa con una caña o un carrete, puede tomar unas clínicas de pesca gratis que ofrecerá antes del torneo la bióloga Marinelly Valentín, del Embalse La Plata, quien se ha unido al grupo de personas detrás de esta iniciativa. Para reservar su espacio en las clínicas debe registrarse en https://forms.gle/STxU3q3WGBZXJVgX8.

Las entidades organizadoras del evento indicaron que están abierta a recibir cualquier colaboración, donativo o auspicio y, de hecho, está en el proceso de reclutar voluntarios para colaborar en el torneo.

Si le interesa ser auspiciador del torneo, o hacer algún donativo, se puede comunicar al (787) 372-2233, o al correo electrónico info@aadcorp.org.

También puede hacer toda donación, auspicio y pago de registro a través del QR de ATH Móvil, a Negocios, a nombre de /aadcorp.