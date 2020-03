Efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) en Gurabo, cumplen una cuarentena luego que una sargento diera positivo al coronavirus.

Se trata de la esposa de uno de los militares que trabaja en el taller de mecánica de la GNPR en este municipio.

El teniente coronel Paul Dahlen, oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional, confirmó que se trata de una sargento que se encontraba de crucero y al regresar a la Isla el pasado 15 de marzo comenzó a sentirse mal y se le practicó prueba en el Hospital de Veteranos la cual dio positivo

“Sí tenemos una persona que salió positivo a COVID 19, ella es una sargento que trabaja con nosotros. Voló a Fourtladerdale el 6 de marzo hizo un crucero en el Caribe, llegó a México, regresó a Miami el 14 de marzo y el 15 de marzo voló a Puerto Rico, ese día se sintió mal con unos síntomas como de flu, fue a su médico, fue referido al hospital de veteranos, ahí se hizo varias pruebas de influenza, micoplasma y Covid 19. El doctor la mando a su casa siete días de descanso y entonces dos o tres días más tarde fue notificada que salió positiva Covid 19”, explicó Dahlen.

“Ella está muy bien aunque salió positivo, está en su casa”, dijo.

El esposo militar trabaja en el taller de mecánica de Gurabo, y aunque, Dahlen asegura que su prueba arrojó negativo, tanto el soldado como los demás del compañeros del taller fueron aislados. Sin embargo, no supo precisar la cantidad de militares que deben estar en esta cuarentena.

Indicó que a los demás compañeros se les hizo la prueba y están en espera de los resultados del COVID 19. En tanto, mañana, aseguró, que entrarán en la facilidad de Gurabo para limpiar y definfectar las superficies.

Preocupación entre los militares

En tanto, en el cuerpo militar hay procupación porque alegan que en el fin de semana del viernes, 13 de marzo, el Batallón 840 participó de un entrenamiento en las facilidades en Gurabo.

Según explicó Roberto Hernández, presidente de la Unión de empleados federales de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Association of Civilian Technician, Capítulo 119, ante la situación, los trabajos que se realizan en el lugar han sido distribuidos a través de los demás talleres de la Guardia Nacional.

Aseguró que al menos cuatro efectivos no están con el mandato del Officer Personal Management (OPM) que recomendó el aislamiento de las personas que estuvieron en el entrenamiento.

Hernández, quien actualmente trabaja en el Campamento Santiago, en Salinas, estima que alrededor de unos 20 a 30 militares se encuentran en cuarentena actualmente.

“Ese fin de semana hubo un entrenamiento y hubo varias personas que atendieron esa área y entiendo que era la Unidad 840. Tenemos varias persona de la 840 que todavía están atendiendo lugares que no están relacionados directamente con Gurabo. Están haciendo un training en Salinas, trabajando en Salinas y eso tiene a mucha gente preocupada”, dijo.

Hernández no supo precisar cuántos de los efectivos participaron en el adiestramiento y aun continúan dando servicio sin tomar las medidas de seguridad recomendada, que en este caso sería el aislamiento. Sin embargo, le consta que al menos cuatro participaron y continúan laborando.

“A todos nos preocupa, la empleomanía está asustada, somos empleados de piso que bregamos con el equipo directamente, el equipo que se usa para transportar bienes de la seca a la meca dentro de Puerto Rico, así que que somos un requisito de estar presentente para poder que este equipo se pueda mover, porque si todos comenzamos a faltar entonces, cuando haya una necesidad no va a haber nadie para dar apoyo, por eso es que estamos buscando la manera de hacer una rotación de turnos por la situación en la que nos encontramos”, indicó.

Precisamente otro empleado del Campamento Santiago, en Salinas, que prefirió no indentificarse, aseguró que uno de los administrativos que estuvo en Gurabo se paseó hoy por toda la facilidad sin ningún tipo de cuidados.

“Tanto que le enfatizan a uno limpieza, no sean negligente y él se ha paseado por toda la facilidad hoy”, comentó.

Mientras el teniente Dahlen sostuvo que sí, en efecto, pudo darse un entrenamiento con militares en el Gurabo, pero que los participantes no deben preocuparse porque la mujer regresó de viaje pasado el fin de semana de entrenamiento, osea el domingo 15 de marzo. No obstante, el teniente no pudo confirmar si el militar estuvo de viaje con su esposa.

“Sí entiendo que hay personas que están preocupadas por el desconocimiento y los rumores, pero ese batallón que estuvo allí ese fin de semana no debe preocuparse porque el esposo de la persona que trabaja en el taller no hubiese tenido contacto con sus demás compañeros hasta después de ese fin de semana y como quiera el salió negativo”, sostuvo.

Sí, manisfestó preocupación por los empleados que están día a día en Gurabo y que son empleados del taller de mecánica. “Esos compañeros tiene una preocupación mayor, pero el hecho de que el compañero de ella salió negativo, es un alivio bien grande para ellos”, puntualizó.