LUMA Energy anunció que este jueves llevará a cabo la ejecución de diversas mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico las cuales incluirán interrupciones programadas en varias zonas de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

Reemplazo y Reparación de Líneas Eléctricas y Equipos

Dentro de los trabajos programados, se llevará a cabo el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en diversas áreas, lo que podría generar interrupciones temporales en el servicio. Las principales zonas afectadas incluyen:

Arecibo: Bo. Tanama, Sector Colloral, Carretera 651, km 7.8 al 8.9.

San Juan: Condominios Veredas de Venus Garden, Venus Garden Norte, Le Jardin y Venus Gardens.

Vega Alta: Urbanización Villas de Santa Ana.

Dorado: Subestaciones Pura Cap Caribe, Boston Scientific, Ballester Hermanos, y Pro-Med.

Coamo: Bo. Santa Catalina.

San Juan: Montehiedra, Calle Gorrion.

Retiro de Vegetación Peligrosa

Además de las reparaciones de líneas eléctricas, se realizarán trabajos de remoción de vegetación peligrosa, lo que contribuirá a prevenir posibles interrupciones en el futuro. Las áreas donde se llevará a cabo esta labor incluyen:

Ponce: Urbanizaciones El Monte, Vista Point y alrededores.

San Juan: Urbanizaciones El Paraíso, Río Piedras Heights, El Cerezal.

San Germán: Sectores Guama, Casanga y Obras Públicas Puerto Rico Paradise Farm.

Guaynabo: Urbanización Santa Paula, Villa Ábila, Sector Meliá León y Sector Mariquita.

Mejoras Adicionales para la Resiliencia del Sistema

En un esfuerzo por modernizar la red eléctrica, también se realizarán mejoras que no afectarán el servicio directo a los clientes, pero que fortalecerán la infraestructura de la red. Entre estos trabajos destacan:

Canóvanas: Mantenimiento en el Bo. Cubuy, PR-186, km 10.1.

Ponce: Reemplazo de cables soterrados en la Urbanización La Alhambra.

Isabela: Trabajos solicitados por clientes en PR-112, km 4.1, Bo. Arenales Bajos, Sector Pueblo Nuevo.