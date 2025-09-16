Como parte de sus esfuerzos continuos para fortalecer y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy anunció que llevará a cabo una serie de trabajos programados este martes en distintos municipios de la isla.

Estas labores, que podrían implicar interrupciones temporales del servicio, son esenciales para aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico a largo plazo, sostuvo la empresa.

“Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, señaló LUMA en un comunicado oficial.

La compañía reconoció los inconvenientes que pueden causar estos trabajos, pero aseguró que se trata de pasos necesarios para garantizar un servicio más estable y confiable.

PUBLICIDAD

Mejoras a la resiliencia de los postes eléctricos

Barranquitas: Bo. Cañabón, Sector Las Torres y Sector El Cuba, Bo. Barrancas

Canóvanas: Bo. Cubuy, PR-186 Km 8.6, Parcelas Las 400

Orocovis: Carr. 157 Km 2.1, Bo. Cacao, Sector Hacienda

Luquillo: Urb. Brisas de Luquillo

Vega Baja: Parcelas Márquez, Calles Húcar y Palma

Canóvanas: Bo. Lomas, Sector Las Yayas

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Carolina: Gasolinera Mobil, Farmacia El Rey, Little Caesars Pizza y otras áreas de la Urb. Villa Fontana

Gurabo: Urb. Vista Lago, Ciudad Jardín

Ponce: Urb. Villa del Carmen (clientes comerciales)

San Juan: Popeyes, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26 1/2 en Santurce

Instalación de aparatos automatizados en la red

Rincón: Calle Caney, Bo. Lavadero

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Germán: Sectores Caín Alto, Duey Alto, Rosario Alto y Hoconuco Alto

Mayagüez: Calles Pelican Park y Monte del Estado, Urb. Alturas de Mayagüez

San Sebastián: Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales

Arroyo: Bo. Pitahaya, Comunidad Santa Catalina

Remoción de vegetación peligrosa

San Germán: Calle Ónix, Camino Los Figueros, Camino Soltero, Calle Cuarzo, Minillas

Toa Alta: Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo

Mejora continua sin interrupciones

Además de los trabajos programados que requieren interrupciones de servicio, LUMA indicó que también realiza labores de modernización que no afectan directamente a los clientes, como actualizaciones internas en la red y mantenimiento preventivo.

“Seguimos comprometidos con ofrecer un servicio más confiable y eficiente. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras avanzamos en este importante proceso de transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, concluyó LUMA.