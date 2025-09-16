En estos 15 municipios se pudiera ir la luz este martes por trabajos de LUMA
Trabajarón en postes y en remoción de vegetación entre otras labores.
PUBLICIDAD
Como parte de sus esfuerzos continuos para fortalecer y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy anunció que llevará a cabo una serie de trabajos programados este martes en distintos municipios de la isla.
Estas labores, que podrían implicar interrupciones temporales del servicio, son esenciales para aumentar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico a largo plazo, sostuvo la empresa.
“Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, señaló LUMA en un comunicado oficial.
La compañía reconoció los inconvenientes que pueden causar estos trabajos, pero aseguró que se trata de pasos necesarios para garantizar un servicio más estable y confiable.
Mejoras a la resiliencia de los postes eléctricos
Barranquitas: Bo. Cañabón, Sector Las Torres y Sector El Cuba, Bo. Barrancas
Canóvanas: Bo. Cubuy, PR-186 Km 8.6, Parcelas Las 400
Orocovis: Carr. 157 Km 2.1, Bo. Cacao, Sector Hacienda
Luquillo: Urb. Brisas de Luquillo
Vega Baja: Parcelas Márquez, Calles Húcar y Palma
Canóvanas: Bo. Lomas, Sector Las Yayas
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
Carolina: Gasolinera Mobil, Farmacia El Rey, Little Caesars Pizza y otras áreas de la Urb. Villa Fontana
Gurabo: Urb. Vista Lago, Ciudad Jardín
Ponce: Urb. Villa del Carmen (clientes comerciales)
San Juan: Popeyes, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26 1/2 en Santurce
Instalación de aparatos automatizados en la red
Rincón: Calle Caney, Bo. Lavadero
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
San Germán: Sectores Caín Alto, Duey Alto, Rosario Alto y Hoconuco Alto
Mayagüez: Calles Pelican Park y Monte del Estado, Urb. Alturas de Mayagüez
San Sebastián: Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales
Arroyo: Bo. Pitahaya, Comunidad Santa Catalina
Remoción de vegetación peligrosa
San Germán: Calle Ónix, Camino Los Figueros, Camino Soltero, Calle Cuarzo, Minillas
Toa Alta: Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo
Mejora continua sin interrupciones
Además de los trabajos programados que requieren interrupciones de servicio, LUMA indicó que también realiza labores de modernización que no afectan directamente a los clientes, como actualizaciones internas en la red y mantenimiento preventivo.
“Seguimos comprometidos con ofrecer un servicio más confiable y eficiente. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras avanzamos en este importante proceso de transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, concluyó LUMA.