El poderoso huracán Erin mantiene sus fuertes vientos de 160 millas por hora mientras se mueve hacia el oeste, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH)

Del boletín de las 2 de la tarde se desprende que el ciclón categoría 5 se encontraba en la latitud 19.8 grados norte, longitud 63.3 grados oeste. Se mueve hacia el oeste a razón de 17 millas por hora.

En el pronóstico de discusión de las 11 de la mañana, el CNH pronosticaba que la fuerza de los vientos de Erin pudieran alcanzar las 165 millas por hora en 24 horas.

“El huracán se ha movido ligeramente a la izquierda de la trayectoria pronosticada previamente”, indicó el CNH a las 11 de la mañana.

Sin embargo, el ente destacó que se espera que Erin gire nuevamente al oeste-noreste y disminuya su velocidad de traslación durante las próximas 6 a 12 horas.

Se espera que el sistema pase al nordeste de Puerto Rico este fin de semana a una distancia entre 135 a 200 millas, sin embargo, el CNH enfatiza que la Isla espudiera estar recibiendo fuertes aguaceros debido a la cercanía del ciclón.

“Lluvias intensas por momentos hasta el domingo a través de las islas del norte de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas localmente significativas, así como deslizamientos de tierra o aludes de lodo”, dijo el CNH en su informe.

Destacó además que “ráfagas con fuerza de tormenta tropical en las bandas exteriores de Erin son probables en partes de las islas del norte de Sotavento hasta esta noche, y en sectores de las Islas Vírgenes y Puerto Rico más tarde hoy y hasta el domingo”.

Es por eso que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, ante la lluvia que se espera a causa del paso cercano de Erin.

Esta vigilancia estará en efecto “desde tarde esta noche hasta el lunes”, destacó el SNM.

Además, Meteorología informó que ya entraron en efecto varias advertencias marítimas y costeras, debido a que las condiciones del océano Atlántico están deterioradas a causa del ciclón tropical.

Es importante destacar que ninguna persona debe visitar las playas este fin de semana ante el peligro que representan. Las olas rompientes de hasta 13 pies y oleaje peligroso, entre ocho a 12 pies.

Sobre la vigilancia de inundaciones, se alertó que “existe un riesgo creciente de inundaciones este próximo fin de semana y a principios de la próxima semana”.

Las posibles inundaciones se generarían a causa del impacto de las lluvias que se espera produzca Erin sobre la Isla. Se ha anticipado que se auguran entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, principalmente sobre el sur y este de Puerto Rico, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes. Mientras, se enfatizó que en lugares aislados aislados pudiesen caer hasta seis pulgadas de lluvia.

Más detallado, Meteorología explicó en su boletín que “se espera un aumento en la actividad de lluvias y tormentas eléctricas desde esta noche hasta la mañana del sábado a medida que Erin se desplaza hacia el norte de la región”.

“El período con mayor probabilidad de lluvias intensas asociadas con Erin será el sábado y el domingo, con posibles impactos que continuarán hasta la mañana del lunes. Se esperan las mayores precipitaciones totales en partes del sur y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses”, añade el informe.