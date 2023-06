Con una emotiva ceremonia que concluyó con el izamiento de la bandera del orgullo gay y la bandera transgénero, la escuela de aviación The Pilot Studio envió un mensaje de promoción de la diversidad, la inclusión y la equidad, que espera sea replicado en otras escuelas e instituciones de la industria aeronáutica y más allá.

La ceremonia tuvo lugar hoy en la sede de The Pilot Studio, en el Aeropuerto Fernando Ribas Dominicci, en Isla Grande, coincidiendo con el comienzo del mes de conmemoración del orgullo LGBTQIA+.

Las dos banderas, izadas a la entrada de la escuela, son visibles a través del aeropuerto y desde el Muelle Panamericano de San Juan.

“Estamos haciendo historia en Puerto Rico al izar estas banderas. Más allá de ser una celebración, este acto conmemorativo simboliza la gama de diversidad e identidades que existen dentro de la comunidad LGBTQIA+”, afirmó emocionado Brandon Martínez, gerente general de The Pilot Studio.

En su mensaje al público, el joven empresario indicó que el acto envía “un mensaje de aceptación, de respeto a la identidad y orientación de cada ser humano, en un espacio seguro y en un ambiente de respeto”.

“Queremos brindarle apoyo a una comunidad que por años ha sido marginada, una comunidad que, al día de hoy, todavía enfrenta retos y adversidades. Hoy, no solo celebramos a los estudiantes que son gay, bisexuales o transgéneros, sino que también estamos enviando un mensaje directo a otras escuelas y a otros sectores en el campo de la aviación para que le abran las puertas a la diversidad de ideas, pensamientos y opiniones, pero sobre todo, a que brinden apoyo y fomenten la aceptación de persona que están interesadas por una carrera en la industria aeronáutica, sin importar su identidad de género u orientación sexual”, insistió el instructor de vuelo certificado y piloto comercial.

Joey Colón, presidente y fundador de la Cámara de Comercio LGBTQIA+ de Puerto Rico, celebró la ocasión como una “increíble e importante” que “va a sonar por todo el mundo y plantar bandera”.

“Sueño en el día en que no tengamos que hablar de la inclusión ni de la equidad, que sea orgánico, que entremos a un espacio y yo pueda entrar con mi esposo; una mujer trans pueda entrar a cualquier sitio, un hombre trans, un no binario, un bisexual, puedan entrar a cualquier espacio, y que sea como si nadie hubiese pasado. Que esa palabra equidad desaparezca, y que suba la diversidad”.

Por su parte, Martínez afirmó sentirse “espectacular” por dar otro paso pionero, está vez levantando la bandera “de una comunidad que ha sido marginada por años”, pues ya se distinguen por ser los primeros al haberse establecido como la primera escuela en Puerto Rico 100% solar.

Martínez aseguró que en The Pilot Studio predomina “un ambiente de paz. Nosotros aceptamos que podemos tener desacuerdos. Pero siempre digo que hay que aceptar las diferencias que tengamos. No importa, sea religión, raza, cualquier característica, debes de sentirte bienvenido en cualquier espacio. Y The Pilot Studio hoy abre ese espacio”.