La pobre acción de las autoridades para resolver los constantes escapes de gas en la escuela elemental Rafael Rivera Otero en San Juan, ha recaído en la salud y educación de los pequeños alumnos, denunció este viernes la trabajadora social del plantel Lydimar Garriga Vidal.

Por tercera vez en menos de un mes, hoy se registró otro escape de gas, problema del que aún no se ha podido identificar su origen.

Perder clases en lo que llevamos de año académico ha ocurrido en muchas ocasiones y afecta el funcionamiento general de la escuela. Queremos que las agencias pertinentes sean más responsables con las escuelas públicas y con sus plantas físicas. - Lydimar Garriga Vidal, trabajadora social

Garriga Vidal detalló que el primer escape ocurrió el 24 de marzo. Ese día se afectaron tres estudiantes de primer grado. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital pediátrico. El segundo escape se registró el 5 de abril. Unos 13 estudiantes fueron llevados en ambulancia y “estuvieron varias horas” bajo atención médica ese día. También se afectó una maestra.

PUBLICIDAD

Relacionadas Investigan emanaciones de gases en escuela de Puerto Nuevo

Este viernes el olor a gas se sintió desde temprano, así que los estudiantes no se presentaron a la escuela, según indicó. “Tuvimos que enviar mensajes a los papás de que no podíamos recibir a los estudiantes. No hay estudiantes, el personal estamos fuera de la escuela, al otro lado de la calle”, dijo Garriga Vidal.

La escuela tiene una matrícula de 160 estudiantes, se indicó.

“En las primeras dos ocasiones vino la Policía, vino Manejo de Emergencias, vinieron los Bomberos, han revisado el área, pero no han podido identificar de dónde viene el escape o los olores objetables. Hemos llamado a OMEP (Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas) también porque es la agencia asignada de todo lo que tiene ver con planta física y funcionamiento de la escuela. Las primeras ocasiones OMEP quedó en que iba a enviarnos personal para verificar, porque hay unos asuntos que le competen a ellos, que los Bomberos no pueden entrar a mirar unas líneas de gas y demás. OMEP no vino. En esta ocasión, hoy vino un director regional de OMEP, limpiaron la trampa de grasa, que no creemos que ese sea el problema, pero el personal para verificar las líneas de gas no ha llegado”, manifestó la trabajadora social esta mañana.

Para colmo, el plantel también se queda sin agua y luz continuamente, denunció Garriga Vidal.

“El Departamento de Educación es la agencia que más fondos recibe y la realidad es que las escuelas no recibimos el mantenimiento, la atención ni la responsabilidad que merecemos. Cada vez que tenemos que suspender clases es tiempo lectivo que se pierde. Las familias están molestas y con razón porque son ajustes a última hora que tienen que hacer”, expresó.

“Perder clases en lo que llevamos de año académico ha ocurrido en muchas ocasiones y afecta el funcionamiento general de la escuela. Queremos que las agencias pertinentes sean más responsables con las escuelas públicas y con sus plantas físicas”, sentenció Garriga Vidal.