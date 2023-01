Fajardo. Un destino encantador y un posible nuevo hogar para su hija.

Esta es la impresión que se lleva la española llamada Puerto Rico al pasar una semana disfrutando de nuestra isla, tras causar revuelo en las redes sociales al revelar su nombre en el programa televisivo “El Cazador”, que se transmite en el canal español, TVE.

“Todo, todo. Todo me parece maravilloso. Tal el cariño. Son todos tan cariñosos con todo el amor del mundo”, repitió en entrevista con Primera Hora desde el hotel El Conquistador en Fajardo.

Cuando participó del concurso, compartió que su ilusión era un día visitar nuestro suelo. Empero, nunca imaginó que apalabrar su deseo le garantizaría una invitación del gobierno local, ni tampoco que los puertorriqueños la quisieran tanto.

Su calidez de espíritu y actitud jovial le han asegurado esta bienvenida, pues a cada saludo que le han extendido los puertorriqueños, la fémina les responde con una sonrisa y ha accedido, además, a las múltiples peticiones de “selfies”.

“No esperaba… tantísimo cariño, (ni que) la isla (fuera) tan bonita, porque sí que ves fotos, ves por Internet, pero no es lo mismo. Y, luego, el cariño de la gente se ha sobrepasado. No entiendo por qué. Tampoco he hecho nada, solamente soy una señora que llevo un nombre. Es decir, si ahora después de las entrevistas la gente que me pueda conocer un poco más puede pensar: ‘ay, pues qué maja esta señora’. Pues ahí ya lo puedo entender, ‘ay, qué maja es’, pero así de repente no lo puedo entender. Es raro… (pero) qué honor”, resaltó la economista extremeña.

Puerto Rico y su esposo Emilio ( OMVRK )

“Somos una familia común y corriente. Somos una familia de clase media española. La verdad lo que dije (en el programa) era lo que sentía. Mi ilusión es ir a Puerto Rico. Es la ilusión que tenía. Siempre he dicho que, antes de morirme, quería venir a Puerto Rico. Así que, a partir de ahora, puedo morirme tranquilamente”, agregó entre risas.

“Ella es una persona con un carácter sumamente alegre”, opinó Alexandra Ruiz, principal oficial de ventas y mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) que, junto a Discover Puerto Rico y la hospedería la invitaron. “Diría que es puertorriqueña, realmente. Muy carismática, muy alegre, muy aventurera, no tiene un no”, aseguró.

“Nos llena de gran satisfacción haber colaborado con nuestros socios comerciales para que la señora María del Puerto Rico haya podido lograr su sueño de visitar la Isla. Esperamos que su estadía con nosotros haya sido memorable y que, con la energía positiva y carisma que la caracteriza, al regresar a su casa en España comparta sus experiencias y motive a su familia, amigos, y comunidad a planificar sus próximas vacaciones en Puerto Rico. Aquí siempre estaremos listos para recibir a nuestros visitantes con la hospitalidad y calidez que distingue a nuestro pueblo puertorriqueño”, expresó en declaraciones escritas, por su parte, el director ejecutivo de al CTPR, Carlos Mercado.

Según explicó la invitada, su nombre de pila es María del Puerto, que heredó de una de sus abuelas y que también honra a la Virgen del Puerto -la patrona del pueblo de Plasencia, en la Provincia de Cáceres, en España- y su apellido es Rico. Sin embargo, es conocida por el nombre Puerto.

“Vamos a regresar”

Desde su llegada en la madrugada del lunes, su agenda ha estado cargada de actividades. Visitó la Isla de Palomino, recorrió el Viejo San Juan, disfrutó de las playas de Culebra, montó caballos en la hacienda Carabalí y aventuró en Toro Verde y El Yunque.

De todos estos destinos se ha enamorado, dificultándole a la hora de decidir cuál ha sido la que más ha calado. Tampoco pudo elegir su plato preferido, porque le “gusta todo, todo”, indicó.

“Es una desgracia, porque es que no puedo decir ‘ay no, no’. Como quiero probar todo, pues como poquito a poquito a probar, porque si no voy a explotar de momento”, resaltó risueña.

Y no vino sola, pues la acompañó su esposo Emilio, quien es el director comercial de una empresa de transportes en Madrid, y sus dos hijas, Paola- abogada y economista de 27 años- y Sandra- estudiante de psicología de 23 años.

Las hijas de María de Puerto Rico, Sandra (izquierda) y Paola (derecha), durante su visita a Culebra. ( OMVRK )

La familia, que reside en Madrid, suele viajar anualmente ente destinos limítrofes del país europeo. Por ende, esta es la primera vez que “cruzan el charco” y visitan un lugar de América. No obstante, ya adelantó que no será la última, máxime porque Sandra visualiza crear de la Isla un hogar permanente.

“Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos (a regresar), fijo. De hecho, mi hija pequeña (Sandra) dijo que encontró su lugar en el mundo y que quiere venirse a vivir aquí. Lo tiene muy claro”, expresó la fémina de 56 años.

Beneficio para la Isla

La acogida que acumuló el vídeo de Puerto Rico provocó que la CTPR, así como Discover Puerto Rico y el hotel El Conquistador, aprovecharan el momento para impulsar su campaña para atraer turistas a la Isla.

“Hoy día, con la evolución del mundo digital, realmente es el contenido y lo que se conoce como ‘real time advertising’ lo que es clave. Nosotros, como destino, competimos con otros países, como la República Dominicana, Costa Rica, específicamente en el área del Caribe, y para los mercados europeos donde vive nuestra invitada especial son quizás las islas griegas, la zona del Mediterráneo. Entonces, el poder capitalizar en el auge el alcance, la frecuencia y en todos esos niveles de ‘engagement’ que provoca un contenido digital, nos permite a nosotros poder expandir el ‘awareness’, esa concientización de que uno: nuestro destino existe, y dos: la variedad de destinos atractivos y la calidez del servicio, la calidad del servicio”, detalló Ruiz.

Por su parte, el gerente de ventas y mercadeo de El Conquistador, Luis Méndez, coincidió con Ruiz, al señalar que “hoy día las redes sociales están tomando un giro” positivo en la industria del turismo, ya que le está generando grandes cantidades al sector a la hora de elegir un destino.

“Entiendo que es sumamente positivo para la Isla”, reiteró.

Traer a Puerto Rico a la Isla conllevó un beneficio doble, de acuerdo a Ruiz y Méndez, por cuanto las visitas que hizo incluyeron otros destinos fuera del área metropolitana. Esto, aseguró, motivaría al turista interno a explorar todos los destinos que ofrece la Isla, más allá del área norte.

“Nosotros tenemos la mayor variedad y tipo de atractivo turístico, tipo de destino, zona geográfica, diferencia, diversidad en todas las Américas. Una semana no te da para ver todo lo que hay en Puerto Rico, pero le quisimos hacer un calendario bastante robusto y lo que quedaron son zonas que lamentablemente por tiempo ella no pudo visitar sí se pudo llevar eso en su mente que, en tres horas, de costa oeste a costa este, tiene un mundo de posibilidades en lo que se trata de turismo”, aseveró Ruiz.

“Esto yo creo que va a tener un revuelo bastante grande, así que no dudo que podamos tener, en buen español, un ‘spin-off’, de esto y se le pueda continuar dando o tomando provecho desde el punto de vista de ‘marketing’”, concordó Méndez.