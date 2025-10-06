Estas fueron las 5 noticias del fin de semana

1 Naufragio en Aguadilla Una embarcación con siete personas que intentaba ingresar clandestinamente a la Isla, zozobró el sábado frente a Aguadilla. La Guardia Costera informó que dos personas de la República Dominicana fueron rescatados con vida por uno de sus helicópteros en aguas frente a la costa de Isabela. Estos sobrevivientes informaron que otras tres personas llegaron a la costa mientras que el cuerpo de otro tripulante fue recuperado en la orilla. Una séptima persona que no volvió a salir a la superficie tras virarse la embarcación, aún era buscada el domingo.

2 Golpeadas por las olas Tres turistas fueron azotadas la tarde de este sábado por las peligrosas olas cuando intentaban disfrutar de la Cueva del Indio, en Arecibo. Vídeos difundidos por las redes sociales mostraron a una de las mujeres ensangrentada al llegar a la orilla de la playa. Ciudadanos dieron los primeros auxilios en lo que llegaron las autoridades. Las afectadas fueron enviadas al hospital.

3 Tirotean el “Choli” El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, fue escenario de un violento incidente durante la madrugada del viernes, cuando la estructura recibió múltiples impactos de bala. Los disparos causaron daños a 25 cristales y seis puertas del coliseo, según la Uniformada. En la escena, los agentes contabilizaron unos 156 casquillos de pistolas calibre .40, 9 milímetros y uno de rifle.

4 El Magic se impuso al Heat El Magic de Orlando borró un déficit de doble dígito para derrotar el sábado, 126-118, al Heat de Miami en el primer juego de pretemporada de la NBA celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot desde el 2006. El juego de exhibición también tuvo sabor boricua con la presencia de Ethan Thompson y Alex Morales, quienes están firmados bajo contratos Exhibit 10 con Miami y Orlando.