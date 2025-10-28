LUMA Energy indicó que continúa este martes con trabajos de mantenimiento en diversos barrios y municipios de Puerto Rico, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

A pesar de las interrupciones programadas, la empresa asegura que estas acciones son esenciales para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo y fortalecer la red eléctrica en la isla.

Las interrupciones de servicio previstas para hoy forman parte de un plan integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura, que incluye desde el reemplazo de postes hasta la restauración de subestaciones. Aunque estas mejoras podrían generar inconvenientes temporales, LUMA enfatiza que los trabajos son necesarios para mejorar el servicio a largo plazo y para proteger la red eléctrica frente a futuras eventualidades.

PUBLICIDAD

Relacionadas Tribunal federal rechaza moción presentada por LUMA Energy en disputa con DACO

Entre las acciones destacadas de la jornada se encuentran la mejora de postes en varios sectores, la restauración de subestaciones y la construcción de nuevas instalaciones eléctricas, como la que se lleva a cabo en comunidades de Río Grande y Peñuelas. Además, se están realizando trabajos de limpieza y remoción de vegetación peligrosa en varias áreas.

Trabajos de modernización y mantenimiento:

Mejoras en los postes: Barranquitas (barrio Palo Hincado, sector La Tiza), Orocovis (barrio Sabana, sectores La Tiza, Los Repolleros, Solares Quique, Los Figueroa, Chu Vázquez y La Médica), y Canóvanas (barrio Campo Rico) son algunos de los barrios que experimentarán interrupciones debido a mejoras en la infraestructura de postes eléctricos.

Restauración y modernización de subestaciones: En Humacao, LUMA realiza trabajos en sectores como Cementerio Verde Mar, Comunidades Junquito, y Urbanizaciones como Villa Humacao, Ciudad Cristiana y Villa Palmira, entre otras.

Construcción de nuevas instalaciones: En Río Grande (Comunidad Los Reyes, barrio Juan González) y Peñuelas (barrio Quebrada, sector. Loyola, sector La Gelpa), se están llevando a cabo nuevos proyectos para expandir y fortalecer la red eléctrica.

Remoción de vegetación peligrosa: En áreas como Caguas y San Lorenzo, se están llevando a cabo trabajos de limpieza en sectores como urbanización José Mercado, Villas de Castro y diversos sectores rurales para evitar posibles daños a las líneas eléctricas.

Reemplazo y reparación de equipos: En San Juan (Ashford Esq. C. Manuel Rodríguez Serra) y Arecibo (comunidades como M.R. Gas, Buena Vista, y Carriones), se están reemplazando y reparando equipos y líneas eléctricas para mejorar la distribución del servicio.

PUBLICIDAD

LUMA también señala que algunas de las mejoras no implican interrupciones de servicio, pero igualmente contribuirán al fortalecimiento de la infraestructura. La empresa agradece la paciencia de los residentes afectados por los cortes temporales y recuerda que estos esfuerzos son parte de un plan más amplio para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico.

Para obtener más detalles sobre los trabajos programados y los horarios de las interrupciones, los clientes pueden consultar la página web de LUMA en lumapr.com/mejorasplanificadas.