LUMA Energy anunció que llevará a cabo este fin de semana una serie de trabajos programados en nueve municipios alrededor de la Isla.

Según informó la compañía, las interrupciones de servicio planificadas son esenciales para fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más estable a largo plazo.

“Reconocemos que las mejoras pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para asegurar la confiabilidad del sistema. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras realizamos estas labores”, indicó LUMA en un comunicado.

Además de las interrupciones, se realizan mejoras que no afectan el servicio eléctrico, pero que contribuyen a la modernización continua de la red.

Trabajos programados para el viernes, 7 de noviembre

Remoción de vegetación peligrosa

Quebradillas: Barrio Terranova, sector Quebrada Mala, carretera 4484.

Adjuntas: Sector Garzas Imprenta, carretera 123, kilómetro 35.2 interior.

Reforzamiento de postes

Barranquitas: Barrio Barrancas, sector Mana.

Canóvanas: Barrio Cambalache, sector Loma del Viento; barrio Campo Rico, sector El Mango Palma Sola; sector El Hoyo; barrio Cañabón, sector La Torre, PR-770 km 1.3 interior.

San Lorenzo: Camino Chu.

Aguada: Barrio Espinal, calles E, B, C y D; PR-115, barrio Guayabo, sector Casualidad.

Juncos: Reparto Valencia II, calle José Santiago Fernández.

Orocovis: Barrio Sabana, sector Los Meléndez.

Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver)

Aibonito: Barrio Cuyón, sector El Fresal, carretera 162 km 0.8; barrio Cuyón, sector Jagueyes.

Sábado, 8 de noviembre

Reforzamiento de postes

Barranquitas: Barrio Barrancas, sector Las Villas; barrio Honduras, sector La Charca.

Orocovis: Barrio Botijas 2, parcelas 47.

Juncos: Urbanización Valencia II, calle Francisco “Frankie”.

Automatización de distribución

Aibonito: Barrio Cuyón, sectores Jagueyes y El Fresal, carretera 162 km 0.8.

Domingo, 9 de noviembre

Trabajos requeridos por cliente

Utuado: Subestación 8169, Universidad de Puerto Rico en Utuado.

Reforzamiento de postes

Juncos: Urbanización Valencia, avenida Víctor Torres.

Barranquitas: Barrio Sabana, sector Los Rosados.

Juncos: Urbanización Jardines de Ceiba, calle 2.

Barranquitas: Barrio Quebrada Grande, sectores Los Pinos y Las Lomas.

Automatización de distribución

Aibonito: Barrios Pasto y Cuyón.