Estos 10 pueblos pudieran tener interrupciones en la luz por trabajos de LUMA
Removerán vegetación y trabajarán en subestaciones y con postes eléctricos.
Como parte de su plan de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, LUMA Energy anunció que este miércoles se estarán llevando a cabo trabajos programados en varias regiones de la Isla, incluyendo interrupciones de servicio, remoción de vegetación y mejoras a subestaciones.
Entre las principales labores, destaca la intervención en una subestación en el municipio de Moca, donde se realizan trabajos de restauración y modernización para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras avanzamos con estos trabajos esenciales”, expresó la empresa en un comunicado.
Remoción de vegetación peligrosa
Toa Alta – Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo
Yabucoa – Barrio Limones, Sector La Casa; Barrio Tejas de Yabucoa
Luquillo – Barrio Buena Vista Carrión, carretera 9990, kilómetro 1.6
Morovis – PR-159, Avenida Corozal, Barrio Montellanos, Sectores Tambor, La Aldea y La Virgencita, desde la entrada a Jardines de Montellanos hasta Finca El Tambor
Aumento de resiliencia en postes eléctricos
San Germán – Barrio Ancones
Barranquitas – Barrio Cañabón, Sectores Los Marreros y La Torre; Barrio Palo Hincado, PR-156, Parcelas Palo Hincado
San Juan – Calle 62 SE, Urbanización Reparto Metropolitano
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
San Juan – Urbanización Venus Gardens, Condominio Veredas de Venus Garden, Venus Garden Norte, Condominio Le Jardin
San Sebastián – Carretera 449, kilómetro 1.0, Sector Los Tanques, Barrio Calabazas
Guayama – Sectores La Hacienda, Brisas del Mar I, II, III y IV
Mantenimiento y reemplazo de líneas soterrada
San Juan (Santurce) – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26½ en la Avenida Ponce de León
Restauración y modernización de subestaciones
En Moca, se trabaja en múltiples comunidades para fortalecer la red eléctrica. Entre los sectores impactados se encuentran:
Sectores Gomera Feliciano, Guzmán, Julio Nieves, Las Tres Luces, Bambu, Casco Urbano, Cuba, Isleta, La Sierra, Loperena, Seguí, Valerio Morales
Urbanizaciones Moca Gardens, Monte Verde Hills
Parcelas Lomas Verdes, Lassalle y Voladoras
Sectores Callejón Lorenzo, Carajo, Cordero, El Mangó, El Tamarindo, Ferrer, Hernández, Isla Santa, Las Vera, Limón, Lorena, Lorenzo, Los Hidalgo, Muñiz, Núcleo, Pachanga, Sabana
Escuela Juan de Dios Quiñones
LUMA señaló que también se están realizando trabajos que no conllevan interrupciones del servicio, pero que son igualmente importantes para fortalecer la infraestructura eléctrica del país.
La compañía reiteró su compromiso con mejorar el servicio en toda la Isla, minimizando las interrupciones no planificadas y modernizando el sistema para afrontar eventos climatológicos y otras eventualidades.