Como parte de su plan de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, LUMA Energy anunció que este miércoles se estarán llevando a cabo trabajos programados en varias regiones de la Isla, incluyendo interrupciones de servicio, remoción de vegetación y mejoras a subestaciones.

Entre las principales labores, destaca la intervención en una subestación en el municipio de Moca, donde se realizan trabajos de restauración y modernización para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo. Agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras avanzamos con estos trabajos esenciales”, expresó la empresa en un comunicado.

Remoción de vegetación peligrosa

Toa Alta – Barrios Quebrada Cruz, Quebrada Arenas y Galateo

Yabucoa – Barrio Limones, Sector La Casa; Barrio Tejas de Yabucoa

Luquillo – Barrio Buena Vista Carrión, carretera 9990, kilómetro 1.6

Morovis – PR-159, Avenida Corozal, Barrio Montellanos, Sectores Tambor, La Aldea y La Virgencita, desde la entrada a Jardines de Montellanos hasta Finca El Tambor

Aumento de resiliencia en postes eléctricos

San Germán – Barrio Ancones

Barranquitas – Barrio Cañabón, Sectores Los Marreros y La Torre; Barrio Palo Hincado, PR-156, Parcelas Palo Hincado

San Juan – Calle 62 SE, Urbanización Reparto Metropolitano

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Urbanización Venus Gardens, Condominio Veredas de Venus Garden, Venus Garden Norte, Condominio Le Jardin

San Sebastián – Carretera 449, kilómetro 1.0, Sector Los Tanques, Barrio Calabazas

Guayama – Sectores La Hacienda, Brisas del Mar I, II, III y IV

Mantenimiento y reemplazo de líneas soterrada

San Juan (Santurce) – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26½ en la Avenida Ponce de León

Restauración y modernización de subestaciones

En Moca, se trabaja en múltiples comunidades para fortalecer la red eléctrica. Entre los sectores impactados se encuentran:

Sectores Gomera Feliciano, Guzmán, Julio Nieves, Las Tres Luces, Bambu, Casco Urbano, Cuba, Isleta, La Sierra, Loperena, Seguí, Valerio Morales

Urbanizaciones Moca Gardens, Monte Verde Hills

Parcelas Lomas Verdes, Lassalle y Voladoras

Sectores Callejón Lorenzo, Carajo, Cordero, El Mangó, El Tamarindo, Ferrer, Hernández, Isla Santa, Las Vera, Limón, Lorena, Lorenzo, Los Hidalgo, Muñiz, Núcleo, Pachanga, Sabana

Escuela Juan de Dios Quiñones

LUMA señaló que también se están realizando trabajos que no conllevan interrupciones del servicio, pero que son igualmente importantes para fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

La compañía reiteró su compromiso con mejorar el servicio en toda la Isla, minimizando las interrupciones no planificadas y modernizando el sistema para afrontar eventos climatológicos y otras eventualidades.