LUMA Energy informó que continuará este miércoles con los trabajos de mantenimiento y modernización planificados en varias regiones de la Isla que pudieran provocar interrupción en el servicio eléctrico.

La empresa detalló que las interrupciones programadas para este miércoles son parte de las labores necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, y reiteró su agradecimiento a los clientes por su paciencia ante posibles interrupciones temporales.

“Reconocemos que los trabajos pueden causar inconvenientes momentáneos, pero son esenciales para fortalecer y modernizar la red a largo plazo”, indicó LUMA en su comunicado.

Mejoras programadas por municipio

Barranquitas

Trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes eléctricos en:

Barrio Palo Hincado, PR-156 Ramal 770 km 0.7 Interior

Barrio Honduras, PR-156 km 17.7 Interior

Sector El Portón, Calle D

Barrio Palo Hincado, PR-569 km 5.4 Interior

Sector La Tiza, Carr. 143 km 5.0

Barrio Hayales, Parcelas 56 y 49

Canóvanas

Intervenciones en los sectores:

Barrio Cubuy, Sector Los Cafés

Barrio Lomas Coles, Sector Orozco

Sector La Yayas

Ceiba

Instalación de aparatos automatizados en la red eléctrica:

Proyecto de bombas AAA, Santa María

Maricao

Obras de restauración y modernización de subestaciones, beneficiando comunidades como:

Casco Urbano, Cuchillas, Cuesta Marín, La Carmen, Los Cuadros, Los Viveros, Marín, Noriega, Pueblo Nuevo, Estancias del Cafetal, San Juan Bautista, y sectores escolares como las Escuelas Raúl Ibarra y Mariana Brássetti.

Bayamón

Trabajos de mantenimiento y modernización en el Casco Urbano.

Humacao

Proyecto de nueva construcción eléctrica en:

Urbanización Los Lagos, Palmas del Mar (Garda St., Maggiore St., Los Lagos Dr.)

Salinas

Obras de nueva construcción y reparación en:

Carretera PR-706, sector Aguirre

Subestación privada 4565 Agrosciences

San Juan

Intervenciones por solicitud de clientes y mantenimiento en:

Urbanización Roosevelt (Calle Ing. José A. V. Canals)

Barrio Cupey Bajo (Camino Los Ayalas, Cond. Alturas del Bosque 1)

Condominios y comercios en el área de Condado: Banco Popular, Hotel El Canario, Victoria Plaza, Ashford House, y otros.

Trujillo Alto

Trabajos en:

Barrio Cupey Bajo, Camino Los Pomales

Barrio Carraízo, Parcelas Carraízo

San Sebastián

Remoción de vegetación peligrosa en:

Carretera PR-119 km 26.9 Interior, Sector Cico Aponte, barrio. Hoyamala

Ponce

Remoción de vegetación y mantenimiento en:

Calles Jobos, Salud, Aurora, Mayor, Gran Vía y Buenos Aires

Urbanización Villa Grillasca (Eustaquio Pujals, Eduardo Cuevas, Carlos Casanova, Manuel G. Tavárez)

Áreas comerciales como Farmacia El Apotecario, Laboratory Ponce Clinical y zonas de la PR-14.

San Germán

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas en los sectores:

Caín Alto, Duey Alto, Rosario Alto, Hoconuco Alto

Cayey

Atención a punto caliente y mejoras en:\

Escuelas Bayamoncito y Carmen D. Ortiz Ortiz

Sectores Camacho Rivera, Capilla, El Puente, Garay, La Loma, Las Corujas, Los Cotto, y urbanizaciones Hacienda Portal del Campo y Jardines de Santa Cecilia.

LUMA destacó que, además de las interrupciones programadas, también se realizan mejoras sin afectar el servicio, como parte del esfuerzo por modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico y garantizar su estabilidad futura.