Estos 14 pueblos estarán hoy sin luz
LUMA Energy anunció mejoras.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en 14 pueblos hoy, martes, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.
Relacionadas
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Dorado
Aguada
San Juan
Arecibo
Barranquitas
Juncos
Yauco
Naguabo
Aguas Buenas
Guayanilla
Rincón
Cidra
Isabela
Bayamón