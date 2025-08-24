¡Qué calor!

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) en San Juan emitió una advertencia de calor extremo para más de 50 municipios, hoy, domingo.

Según indicó la agencia a través de su informe diario, la temperatura y la humedad presente crearían condiciones peligrosas para personas sensibles desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los índices de calor se espera superen los 100 grados Fahrenheit.

Los pueblos bajo esta advertencia son: San Germán, Comerio, Hatillo, Fajardo, Cabo Rojo, Cataño, Aguada, Añasco, Santa Isabel, Guánica, Peñuelas, Hormigueros, Loíza, Río Grande, Juana Díaz, Ponce, Guayanilla, Quebradillas, Ceiba, Guaynabo, Luquillo, Patillas, Cayey, Florida, Bayamón, Humacao, Isabela, Barceloneta, Vega Alta, Guayama, Toa Baja, Yabucoa, Vega Baja, Lajas, Juncos, Naguabo, Salinas, Gurabo, Moca, Manatí, Yauco, Carolina, Aguadilla, Arecibo, San Juan, Arroyo, Camuy, Mayagüez, Canóvanas, Cidra, Caguas, Toa Alta, Trujillo Alto, Maunabo, Dorado, Rincón, Las Piedras, Aguas Buenas, y San Lorenzo.

PUBLICIDAD

[Aug 24] Peligros/Hazards for PR and USVI:



☀️🔥 Heat Warning/Advisory | Advertencia/Aviso de Calor

🌊⚠️ High Rip/Surf Risk | Riesgo Alto de Corrientes/Oleaje

🛥️ Small Craft Advisory | Advertencia Embarcaciones Pequeñas

🌫️ Saharan Dust | Polvo del Sahara



#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/DVTAbLuA8k — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 24, 2025

Ante estas temperaturas, se recomienda tomar precauciones adicionales si trabaja en el exterior. Cuando sea posible, reprograme las actividades extenuantes para temprano en la mañana o al anochecer.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara cuando sea posible, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.