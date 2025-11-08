LUMA Energy anunció que llevará a cabo este fin de semana una serie de trabajos programados en varios municipios alrededor de la Isla.

Según informó la compañía, las interrupciones de servicio planificadas son esenciales para fortalecer la infraestructura y garantizar un servicio más estable a largo plazo.

“Reconocemos que las mejoras pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para asegurar la confiabilidad del sistema. Agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes mientras realizamos estas labores”, indicó LUMA en un comunicado.

Además de las interrupciones, se realizan mejoras que no afectan el servicio eléctrico, pero que contribuyen a la modernización continua de la red.

PUBLICIDAD

Trabajos programados para el sábado 8 de noviembre

Reforzamiento de postes

Barranquitas: Barrio Barrancas, sector Las Villas; barrio Honduras, sector La Charca.

Orocovis: Barrio Botijas 2, parcelas 47.

Juncos: Urbanización Valencia II, calle Francisco “Frankie”.

Automatización de distribución

Aibonito: Barrio Cuyón, sectores Jagueyes y El Fresal, carretera 162 km 0.8.

Domingo, 9 de noviembre

Trabajos requeridos por cliente

Utuado: Subestación 8169, Universidad de Puerto Rico en Utuado.

Reforzamiento de postes

Juncos: Urbanización Valencia, avenida Víctor Torres.

Barranquitas: Barrio Sabana, sector Los Rosados.

Juncos: Urbanización Jardines de Ceiba, calle 2.

Barranquitas: Barrio Quebrada Grande, sectores Los Pinos y Las Lomas.

Automatización de distribución

Aibonito: Barrios Pasto y Cuyón.