LUMA Energy llevará a cabo hoy una serie de mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de varios pueblos de Puerto Rico, lo que provocará interrupciones temporales en el servicio de energía.

Según la empresa, estos trabajos son esenciales para aumentar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que beneficiará a los usuarios a largo plazo.

Las acciones de LUMA Energy, según indicó el consorcio energético, buscan reemplazar equipos antiguos y optimizar subestaciones para garantizar un sistema eléctrico más robusto y menos susceptible a fallos. Estos trabajos están coordinados con los municipios afectados y forman parte de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura eléctrica de la isla.

Las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en varias áreas, principalmente en los siguientes municipios:

Guaynabo: Se realizarán trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Lajas: Se realizarán trabajos orientados a aumentar la resiliencia de los postes eléctricos.

Juncos: También se trabajará en la resiliencia de los postes eléctricos.

Aunque estas interrupciones pueden generar inconvenientes temporales para los residentes y comercios de las zonas afectadas, LUMA Energy asegura que los trabajos son fundamentales para mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico. La empresa subraya que estas inversiones ayudarán a reducir las interrupciones imprevistas y fortalecerán la red eléctrica, lo que se traducirá en un servicio más confiable en el futuro.

LUMA Energy ha instado a la comunidad a estar preparada para posibles cortes de energía en los horarios establecidos, y ha recomendado seguir de cerca las actualizaciones a través de sus canales de comunicación oficiales.