La empresa LUMA Energy anunció trabajos de mejoras para varios municipios durante el fin de semana, lo que podría provocar que los sectores impactados tengan periodos sin energía eléctrica.

“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, se indicó.

Sábado, 25 de octubre:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Palo Hincado, sector El Puente, urbanización Torrecilla, barrio Sabana, carretera PR-569, kilómetro 3.6 interior, sector Los Padilla.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Ponce - Urbanización Lirios del Sur, calle Azabache, sector La Molina, barrio Montes Llanos, carretera PR-503, kilómetro 12.6, Tibes, parcelas La Yuca, calle G.

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan - Condominio Los Cedros, urbanización El Cerezal, urbanización El Paraíso, urbanización Reparto de Diego, complejo Colegio San Ignacio, iglesia Parroquia San Ignacio de Loyola, sectores Dulce, El Hoyo y Julito, urbanización Alto Apolo, urbanización Bucaré, urbanización Hillside, urbanización Santa María, urbanización San Francisco, urbanización San Ignacio, urbanización Santa María.

Humacao - Cementerio Verde Mar, comunidad Junquito, escuela José Toro Ríos, industria Bristol Myers Squibb, parcelas Bajandas, sectores Alturas de Junquito y Parcelas El Batey, urbanizaciones Alturas de Busó, Alturas del Este, Ciudad Cristiana, El Retiro, Extensión Busó, Extensión Verde Mar, Jardines Diversilandia, La Estancia, Verde Mar, Villa Humacao, Villa Palmira, Villa Palmira Town House, parcelas La Ola, Nuevas Punta Santiago y Viejas Punta Santiago, urbanización Tropical Beach.

Domingo, 26 de octubre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Manatí - Barrio Cantera, carretera PR-2.

Corozal - Barrio Palmarito, carretera PR-800, kilómetro 3.0 interior, sector Radio Oro.

Orocovis - Barrio Sabana, sector La Vega, sector Meléndez.

Vega Baja - Urbanización Residencial Guarico, Extensión El Guarico, urbanización Ciara del Sol, Prymed, Oficina de Operaciones de Vega Baja, El Criollo, restaurante El Fogón, iglesia Fuente de Agua Viva, comercial Tortuguero, barrio Algarrobo, carretera PR-2, del kilómetro 41.6 hasta el kilómetro 38.6.

Barranquitas - Barrio Palo Hincado, sector Puente Roto.