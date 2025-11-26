El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció este martes la inauguración de la iniciativa Cocina Sobre Ruedas, un servicio de cocina móvil diseñado para llevar alimentos calientes a comunidades de bajos ingresos previamente identificadas bajo la ley de Comunidades Especiales. Esta herramienta también forma parte del andamiaje municipal de respuesta en situaciones de emergencia, integrándose a las 13 cocinas comunitarias ya existentes.

“El bienestar de nuestra gente siempre será prioridad. Con la Cocina Sobre Ruedas ampliamos nuestra capacidad de llegar hasta donde más se necesita. Esta iniciativa une solidaridad, acción y un compromiso real con la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En emergencias o en tiempos ordinarios, San Juan está presente”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Durante el día de hoy, la iniciativa impactó aproximadamente 81 localidades, entre ellos égidas, comunidades y barrios, mediante la preparación y distribución de 9,000 comidas calientes desde las cocinas del Complejo Deportivo Roberto Clemente. Esta primera fase atenderá aproximadamente 30 comunidades previamente identificadas. En caso de una declaración de emergencia municipal, estatal o federal, la Cocina Sobre Ruedas será activada de inmediato como apoyo directo a las familias afectadas.

El programa tiene como propósito atender la inseguridad alimentaria que enfrentan miles de residentes en la ciudad capital. Esta población, en particular las comunidades de bajos ingresos, sufre desigualdades significativas en el acceso a alimentos nutritivos. La Cocina Sobre Ruedas refuerza la red de apoyo comunitario del municipio y forma parte de la estrategia de equidad social de la administración municipal.

Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, destacó el impacto del proyecto. “Este esfuerzo representa dignidad para nuestras comunidades. La alimentación no puede ser un privilegio y con esta iniciativa aseguramos que cada familia tenga acceso a un plato caliente, aun en momentos de vulnerabilidad. Es una acción concreta que fortalece el ambiente social de San Juan”, indicó Sánchez Marcano por escrito.

La operación del programa cuenta con una inversión de $72,091.13 en fondos CSBG y $53,859.30 en fondos ordinarios, para un total de $125,950.43 destinados a suministros y logística. Las rutas de distribución continuarán durante todo el día en horario de la mañana y la tarde, culminando con la actividad inaugural en la Cancha Bajo Techo de Parcelas Falú.

La distribución de alimentos está siendo reforzada por personal y equipos de múltiples dependencias municipales, incluyendo la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Oficina de Planificación y Ordenación Territorial, Secretaría Municipal, Departamento de Policía y Seguridad Pública, Manejo de Emergencias, Cumplimiento Ambiental, Recursos Humanos, Sistema Educativo Municipal Integrado, Servicios al Ciudadano, Recreación y Deportes, Vivienda Municipal, Arte y Cultura y Operaciones y Ornato.

“Esta iniciativa es solo el comienzo de un esfuerzo mayor para fortalecer la infraestructura social de San Juan. Estamos construyendo una ciudad más preparada, más solidaria y más equitativa. La Cocina Sobre Ruedas se convertirá en un pilar de nuestra respuesta comunitaria y en un recurso esencial para momentos de necesidad”, añadió el alcalde Romero Lugo.