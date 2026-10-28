El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) publicó recientemente un análisis sobre el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico.

El estudio compara los cambios registrados antes y después de la entrada de LUMA Energy en julio de 2021 con los observados en Estados Unidos, donde no opera ese modelo de administración de la red eléctrica.

Según el análisis, durante el año fiscal 2021, correspondiente a los 12 meses previos a la entrada de LUMA, el costo promedio del kilovatio hora en Puerto Rico fue de $0.1963, mientras que en Estados Unidos fue de $0.1078. Para el año fiscal 2026, el promedio aumentó a $0.269 por kilovatio hora en Puerto Rico y a $0.1404 en Estados Unidos. Estas cifras representan incrementos de aproximadamente 37% y 30%, respectivamente.

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“Comparamos el cambio en el costo del kilovatio hora tomando el promedio del año fiscal 2021 con el promedio del año fiscal 2026, ya que hubo grandes variaciones mensuales en Puerto Rico que en Estados Unidos no se observan. Encontramos que cinco años después de la entrada de LUMA, el costo energético en Puerto Rico subió siete puntos porcentuales más que en Estados Unidos, por lo que el aumento en el costo energético no se puede achacar solo al costo del combustible”, explicó el doctor José Caraballo Cueto, director del CED de la UPRRP.

El análisis también examinó la calidad del servicio eléctrico en Puerto Rico a partir de las métricas del Negociado de Energía. Entre ellas, se encuentra el índice SAIDI, que mide la duración promedio de las interrupciones del servicio por cliente durante un periodo determinado. Según los datos evaluados por el CED, este indicador aumentó un 9% entre los años fiscales 2022 y 2026.

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A partir de los resultados, Caraballo Cueto señaló que el sistema eléctrico de Puerto Rico enfrenta retos tanto en el costo como en la continuidad del servicio.

“Concluimos que el costo energético en Puerto Rico es más caro, más volátil y de menor calidad que en Estados Unidos, y que la concesión de la red eléctrica a LUMA no resultó en una disminución en el costo energético como se pensó en varios espacios”, sostuvo el economista e investigador.

El Dr. José Caraballo-Cueto es catedrático de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Su investigación se enfoca en economía de la educación, política pública y desarrollo económico en Puerto Rico. ( Suministrada )

El Centro de Estudios del Desarrollo es una unidad adscrita al Recinto de Río Piedras de la UPR, dedicada a realizar investigaciones y ofrecer servicios de consultoría en temas relacionados con el desarrollo económico y humano.

Las publicaciones pueden ser accedidas en su portal.