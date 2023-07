[ Jul 16 ] Heat Advisory was extended to north-central & western PR & Vieques, where heat indices of 108-111º are likely. | Advertencia de Calor se extendió al centro-norte y el oeste de PR y Vieques, donde es probable que se observen índices de calor de 108-111º. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/mR2NAFGk4y