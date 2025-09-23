“El exlegislador fue una figura de gran relevancia en la política puertorriqueña, dejando una huella imborrable a través de su dedicación y compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestro pueblo. Su legado de servicio, honestidad y entrega a las causas de San Germán y de Puerto Rico será recordado por generaciones”, se informó en un comunicado.

Mientras, el alcalde manifestó que “nuestro pueblo de San Germán lamenta profundamente la partida de un hijo distinguido de nuestra tierra. En nombre de nuestra Administración Municipal, extendemos nuestras condolencias a la familia Pagán González y a todos sus seres queridos. Reconocemos su gran labor y nos solidarizamos en este momento de dolor”. El municipio declaró tres días de duelo oficial.

Pagán González fue senador por el distrito de Mayagüez durante ocho años y también se desempeñó como director regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).