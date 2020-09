View this post on Instagram

Soraya inmortal. Legendaria, visionaria, pionera. Hoy pasa a otro plano, pero su legado será eterno. Rompió esquemas, vivió libre, luchó como nadie. Mucho antes de que cualquiera diera pasos para afirmar su identidad, Soraya digna se posicionaba en la historia. Su amistad era incondicional y férrea, su lealtad inquebrantable, su amor era absoluto. Me honra saber que siempre conté con su amor y que siempre creyó en mi. Soraya, vives en mi corazón y en el de tanta gente a quien tu vida le abrió caminos de equidad, amor, libertad, justicia y esperanza. Te amé, te amo y te amaré. 🇵🇷❤️🏳️‍🌈