La naturaleza de los servicios que la Fundación de Niños San Jorge ha ofrecido durante los pasados 27 años requirió expandir las ramificaciones para cobijar todos los rincones de la isla.

Por ello, se transformó en la Fundación de Niños de Puerto Rico para así continuar con los cambios positivos en las vidas de más familias con necesidades particulares.

La corporación sin fines de lucro asiste en los costos de servicios y tratamientos no cubiertos por los planes médicos, así como doctores, laboratorios, farmacias y hospitales en todo Puerto Rico, incluyendo el San Jorge Children’s Hospital, Auxilio Mutuo Pedriátrico, Puerto Rico Women and Children’s Hospital y el Hospital Pedriátrico Universitario.

“La organización paga los servicios y tratamientos médicos a niños de familias con escasos recursos económicos. Antes nos asociaban con el San Jorge, pero estamos en cuatro hospitales y el mensaje que queremos dejar saber es que estamos en cualquier parte de la isla”, sostuvo Stephanie Moore, directora ejecutiva de la Fundación de Niños de Puerto Rico.

La entidad está en vías de continuar su expansión si el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce se integra.

“Hay mucha necesidad. Constantemente, vemos personas en las noticias relatando alguna situación particular que están sufriendo y no saben que existimos. Queremos que conozcan todo lo que ofrecemos, desde ayudas de salud mental hasta enviar un maestro a la casa para que trabajen con los niños que, por alguna razón, no pueden asistir a una escuela. Lo único que no cubrimos son casos de autismo”, sostuvo Moore.

Actualmente, la Fundación cuenta con 2,000 pacientes activos y, durante los pasados cinco años ha cubierto 24,362 servicios médicos, desde visitas de evaluación y seguimiento con especialistas y subespecialistas pediátricos, neurólogos, otorrinolaringólogos y audiología, gastroenterólogos, genetistas, neumólogos, infectología, cirujanos plásticos, salud mental, urólogos, reumatólogos, patología del habla y ortodoncia para pacientes de labio y paladar hendido, entre otros.

“Dependemos de los donativos y las propuestas que sometemos. El 17% de los gastos son administrativos y el resto de dinero se queda en Puerto Rico. Necesitamos que más personas sepan que estamos para ayudarlo, porque existe mucha necesidad en los sectores que están bajo el nivel de pobreza. Hemos visto las necesidades y hemos podido conseguir que más personas se unan a nuestros esfuerzos, pero seguimos buscando más maestros y especialistas que les interesen ser parte de este gran proyecto”, insistió Moore.

Si tu familia precisa de alguno de estos servicios o conoces a alguna familia que necesite de esta ayuda, puedes llamar al 787-622-2200 o escribir a info@fnsj.org