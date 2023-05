Go Visit Puerto Rico, empresa de Manejo de Destino (DMC) que impulsa y promueve la venta de productos y servicios turísticos de Puerto Rico, anunció formalmente el lanzamiento de su plataforma digital www.govisitpr.com , a través de la cual los viajeros podrán encontrar en un solo espacio todo el tipo de servicio que pueda necesitar para garantizar que su visita a la Isla sea memorable.

A través de esta plataforma, los turistas podrán reservar hoteles, cruceros, opciones de tours, coordinar bodas o eventos y hacer reservas en restaurantes participantes. También, en la misma plataforma, tendrán acceso a un área de concierge para la compra de hasta boletería de eventos multitudinarios y hasta servicio de cuido de niños.

“Por mucho tiempo hemos visto como carecemos de un espacio donde el turista que desee venir a Puerto Rico no tenga que navegar por tantas páginas para poder reservar y gestionar todo lo relacionado a su viaje. Es por esto, que nos dimos a la tarea de crear una página que ofrezca esa alternativa”, expone Daphne Barbeito, creadora y presidenta de Go Visit Puerto Rico y experta en la industria turística.

Go Visit Puerto Rico es una plataforma única en su clase ya que no solo es especializada en Puerto Rico, sino que no existe otra opción que consolide todo este ofrecimiento en un solo lugar. Aparte de ofrecer el servicio de reservación en línea para hoteles con una afiliación con Booking.com, los turistas podrán encontrar personal disponible para asistirles en la creación de planes personalizados.

“Estos planes personalizados pueden ser desde la coordinación de una boda, un paquete para estadías antes y/o después del crucero, hasta una experiencia multidestino en Puerto Rico. De igual forma, a través del servicio ‘concierge’, podremos asistir a los clientes con las reservaciones de restaurantes, boletos para eventos, servicio de ‘babysitting’ y transportación privada”, añade.

Go Visit Puerto Rico está compuesto por un equipo que cuenta con más de 30 años de experiencia probada en el campo del turismo y la hospitalidad, por lo que se pensó en todo al momento de crear una plataforma que cubra cada una de las necesidades de los viajeros.

“Compartimos con nuestros suplidores la pasión de promover a Puerto Rico. Go Visit Puerto Rico sirve de intermediario para ofrecer los mejores productos disponibles, para que la experiencia de nuestros clientes sea placentera desde que comienza a preparar su viaje. Nuestra página también tendrá una sección de blog para compartir aún más contenido e información sobre nuestra hermosa Isla del Encanto”, concluyó Barbeito.

En una segunda fase, Go Visit Puerto Rico incorporará otros servicios con Booking.com, entre los que se encuentran la compra de boletos de avión, el alquiler de autos y paquetes terrestres. Con esto como norte, se han establecido alianzas estratégicas con empresas como Brands of Puerto Rico para vender ciertos productos locales de todo su inventario.