El Capitán de la Guardia Costera del Puerto de San Juan elevó la Condición de Puerto WHISKEY el miércoles, para todos los puertos marítimos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, debido a la tormenta tropical Lee.

La Guardia Costera advirtió encarecidamente a la comunidad marítima que permanezcan vigilantes y tomen las precauciones necesarias. La tormenta tropical Lee pasaría al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico en una trayectoria oeste-noroeste a través del Atlántico Central.

WHISKEY es el primero de varios niveles de seguridad que se establecen en los puertos, de cara a un desastre natural. Durante la condición portuaria WHISKEY, las instalaciones portuarias permanecen abiertas a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de transferencia pueden continuar mientras WHISKEY permanezca en efecto.

PUBLICIDAD

Se aconseja que las embarcaciones de recreo que busquen puerto seguro. Se recuerda a las instalaciones marítimas y portuarias que revisen y actualicen sus planes de respuesta ante condiciones meteorológicas adversas y realicen los preparativos adicionales necesarios para prepararse adecuadamente en caso de un posible impacto en la zona.

Durante la condición portuaria WHISKEY, se advierte a los navegantes que no hay puertos seguros en estas instalaciones, y que los puertos son más seguros cuando el inventario de buques está al mínimo. Los buques que deseen permanecer en el puerto deben solicitar la aprobación del Capitán del Puerto antes de que se establezca la Condición Portuaria X-Ray, Yankee y Zulu, siendo esta última la más severa y bajo la cual, toda embarcación de más de 500 toneladas debe abandonar el puerto.

La Guardia Costera también aconsejó a los navegantes a asegurar sus pertenencias, trasladar las embarcaciones grandes a puertos interiores donde serán menos vulnerables a soltarse de sus amarres o sufrir daños y sacar del agua aquellas embarcaciones remolcables y guardarlas en un lugar no expuesto a inundaciones.

Además, aquellos que dejen sus embarcaciones en el agua deben retirar los dispositivos de rastreo de emergencia y asegurar los aros salvavidas, los chalecos salvavidas y las embarcaciones pequeñas. Estos objetos, si no están bien asegurados, pueden soltarse y obligar a desviar valiosos recursos de búsqueda y salvamento para asegurarse de que no haya personas en peligro.

De otra parte, la Guardia Costera advirtió sobre los peligros del mar, asociados al paso del sistema por la cercanía del área local, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejados de las playas. “La altura de las olas y las corrientes suelen aumentar antes de que la tormenta toque tierra. Incluso los mejores nadadores pueden ser víctimas de las fuertes olas y las corrientes de resaca provocadas por los huracanes. Los bañistas deben mantenerse alejados de las playas hasta que los socorristas locales y las fuerzas del orden digan que el agua es segura”, se informó en el comunicado.

PUBLICIDAD

“Para nosotros es bien importante que la gente esté pendiente a los avisos del Servicio Nacional de Meteorología para que no tomen decisiones que puedan afectar su seguridad, como salir en sus embarcaciones o hacer actividades marítimas cuando tenemos un sistema como una tormenta en la zona del Caribe”, manifestó el portavoz de la Guardia Costera en Puerto Rico, Ricardo Castrodad quien explicó que aun cuando el sistema no llegara a impactar la isla, eso no significa que las condiciones marítimas son seguras.

Se exhortó al público a revisar sus planes familiares, suministros para desastres, e identificar donde refugiarse en caso de tener que abandonar su hogar, verificar la seguridad de su casa y que hacer con sus mascotas.

El público debe seguir el progreso y la fuerza de la tormenta a través de la televisión local, la radio e Internet, mientras los navegantes pueden seguir su evolución en el canal 16 de radio VHF. También se puede obtener información sobre avisos y advertencias para embarcaciones pequeñas en el canal 16 de radio VHF.

Para obtener información más actualizada sobre las condiciones portuarias en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, visite https://homeport.uscg.mil/port-directory/san-juan.