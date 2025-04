Con miras a garantizar la seguridad de los residentes, comerciantes y visitantes durante la Semana Santa, el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, junto al comisionado de la Policía Municipal, coronel Jorge Hernández Peña, anunciaron la implementación de un plan de seguridad especial que refuerza la vigilancia preventiva en zonas residenciales, comerciales y áreas de alto tráfico.

“No escatimaremos en recursos para que Guaynabo siga segura y vigilada por nuestra policía. Hemos reforzado los planes para garantizar tranquilidad a todos en esta Semana Santa. A su vez, queremos que los comerciantes tengan seguridad durante los horarios que operan sus negocios. No daremos tregua a quienes tengan la intención de delinquir en nuestra jurisdicción”, expresó por escrito el coronel Jorge Hernández Peña.

En su compromiso constante con la seguridad y el bienestar de los residentes, el Municipio de Guaynabo anunció esta semana una inversión de $800,000 para equipar a su Policía Municipal con el modelo TASER 10, el más avanzado en dispositivos de control electrónico. Esta adquisición representa un paso firme hacia el fortalecimiento de las capacidades operacionales de los agentes municipales.

Como parte del plan especial, se establecerá patrullaje activo en las vías principales con la División de Tránsito, que computará la velocidad de los vehículos en horarios de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Asimismo, se asignarán unidades en motora y bicicleta desde las 7:00 a.m. para reforzar la presencia policial en instituciones bancarias, cajeros automáticos y establecimientos de comida rápida.

Durante las tardes y noches, se reforzará la seguridad en centros comerciales, previendo un aumento en la afluencia de personas. Además, las unidades del SORT e Inteligencia intensificarán la vigilancia nocturna mediante intervenciones y presencia preventiva.

En las urbanizaciones se aumentará el patrullaje ante la posible ausencia de residentes que se encuentren de viaje o vacaciones, particularmente durante el fin de semana largo.

Por otro lado, el personal disponible de la Liga Atlética Policiaca también se integrará a los recorridos preventivos, especialmente en comunidades residenciales y planteles escolares.

La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía a cooperar con las autoridades, reportar cualquier situación sospechosa y mantener la prudencia durante este periodo de reflexión y descanso. Para reportar incidencias llamar al 787-720-5040.