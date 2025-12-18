Habrá cortes de luz programados hoy en 13 municipios
LUMA Energy realizará trabajos.
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en 13 pueblos hoy, jueves, que provocarán interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Barranquitas
Aguada
Naguabo
San Lorenzo
Aibonito
Guaynabo
Coamo
San Juan
Gurabo
Carolina
Dorado
Caguas