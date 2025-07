Tremendo susto el que pasaron los residentes de una casa cuando se toparon con una culebra en el baño de la vivienda.

Alegadamente el incidente ocurrió en Comerío.

En un video difundido por Telenoticias (Telemundo) puede verse al reptil en la pieza de baño, luchando por su vida. Primera hora supo que se trata de una pitón reticulada. Las imágenes se volvieron virales casi de inmediato y por supuesto, los comentarios de los usuarios abarrotaron la publicación.

“Mi mayor terror resulta q siempre q voy al baño de madrugada tengo q prender una luz y mira tal inodoro por esa misma vaina me mueroooo llamen a @gongo_fishing_pr”, “Bendito no soy fanática de las culebras, pero me dio cosita verla así sufriendo, parece que le echaron Clorox o algo”, “Gente tapen el toilet y la lavadora bajenle la tapa”, son algunos de los comentarios de la publicación, que en menos de una hora ya había acumulado 7,393 likes.