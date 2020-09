La representación es bien diversa, pero todos han encontrado un objetivo común de confrontar a los que tienen las riendas del gobierno con metas claras y específicas, fundamentadas con estudios y datos, para combatir la pobreza y lograr un mejor bienestar para toda la gente en Puerto Rico.

Se trata de Los Hijos de Borinquen, una organización de pueblo, abierta a la participación de cualquier ciudadano, que no tiene afiliación política ni apoya a ningún partido o candidato, pero sí pretende que todos los aspirantes a la gobernación escuchen y acojan sus reclamos, que son los mismos de mucha gente a través de toda la Isla, y los incorporen a su plataforma de trabajo.

Natividad Flores Velázquez, una abuela de 62 años del barrio Bairoa, en Aguas Buenas, está a cargo de dos nietos, uno de 15 años y otro de 18. Es abuela custodio desde que murió su hija en un accidente en el 2010. Por la pasada década ha sido portavoz de la organización Resonar, que asiste a “abuelos criando en segunda ronda”.

Más recientemente tiene un grupo de apoyo, Redes de Alcance, para ayudar a personas en la misma situación que ella, así como a padres y madres solteros, impactando a través de las escuelas en el pueblo de Aguas Buenas y el área de Bayamoncito.

Alejandro Báez es un joven de 16 años, estudiante de escuela superior en la Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Desde la escuela intermedia se ha preocupado por el tema de los derechos de los estudiantes y también por abogar por los maestros. Ha sido parte del Consejo Estudiantil y la organización Líderes de Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) que busca ayudar a jóvenes en temas de drogas y suicidio.

Beraliz Germocén es una joven de 21 años que ha vivido siempre en el residencial público Luis Llorens Torres, en Santurce. Estuvo envuelta con el Boys and Girls Club de Puerto Rico, y con el proyecto que terminó con la creación del periódico comunitario La Voz de Llorens, donde no solo se abordaban problemáticas de su comunidad, sino también de otras comunidades aledañas. Actualmente, estudia un bachillerato y trabaja.

Cada uno de ellos y otras personas más, a través de las diferentes organizaciones comunitarias para las que laboran, conoció el Instituto de Desarrollo de la Juventud y su trabajo de estudios y recopilación de información y datos. En un momento dado decidieron reunirse y ahí se gestó el proyecto Hijos de Borinquen.

“Buscamos un espacio donde compartir una visión similar. Aunque mi realidad no se proyecta para nada igual a la de Alejando, la de Natividad y otros integrantes, pero estamos de acuerdo en que enfrentamos todos el problema de la pobreza, causada en gran medida por la negligencia y el abandono de los líderes del país”, comentó Beraliz, resaltando que cuando hablan de pobreza “no es solamente, como piensan algunos, la falta de comida o de zapatos, que en ese caso ya es pobreza extrema”.

“Por eso nos llamamos Hijos de Borinquen, porque eso nos afecta a todos, no importa si eres rico o pobre. Y buscamos llegar a los gobernantes y exigirles que cumplan. Porque no están cumpliendo”, agregó la joven.

“Siempre he creído que podemos lograr cambios. Yo estudio ‘full time’, trabajo ‘full time’, no tengo carro, tengo que ayudar a mi mamá, y tengo mis cosas que tengo que responder por ellas. Pero es mi voluntad, y digo que sí. Y si logramos algo en las próximas elecciones, si Hijos de Borinquen me llama, voy a estar ahí. Esa voluntad es esencial para hacer las cosas”, insistió Beraliz.

Es por eso que la organización ha lanzado una campaña, en la que se habla de las experiencias y dificultades de gente de toda la isla, y con la que están seguros se van a identificar muchas personas.

“Buscamos llevar esa información, esa orientación a la gente. Y mira, Alejandro todavía no puede votar, porque no tiene la edad, pero desde ahora se está preparando, y además eso no le impide exigir a los gobernantes. Beraliz ya vota, pero va a hacerlo preparada, informada. Yo soy la abuelita, pero Hijos de Borinquen brinda esa información necesaria y lo conecta todo”, explicó Natividad.

“Ya el pueblo está levantándose. Dejó de estar eñangotao. Y eso es lo que hace Hijos de Borinquen, despertar a la gente, a mi generación, decirle que ya no puedes votar como lo hacías, que hay que ser más conscientes”, afirmó la abuela.

Explicó que Hijos de Borinquen abre espacios “para que todos participen, aunque sus necesidades sean diferentes en la montaña o en la ciudad. Pero aquí todos luchamos juntos para echar el país adelante”.

“Tenemos talento. Estamos empezando a dar al gobierno de qué asustarse. Este movimiento nos une, y ya se está caminando, en la montaña, en el sur, en el área metropolitana. Se está viendo una empatía, la gente se identifica”, sostuvo Natividad, agregando que se siente esperanzada con la juventud que viene “subiendo con otra mentalidad, buscando hacer un voto seguro y consciente, para logra un cambio”.

Alejandro da fe de ese deseo al ser parte de un cambio, y asegura que son muchos los que aun no llegan a los 18 años y quisieran poder ir a las urnas. No obstante, advirtió que habrá que ser paciente y persistente para lograr un verdadero cambio.

“Vamos a ir paso a paso, poco a poco. A veces la gente se emociona mucho, y luego no ve cambio inmediato y se decepciona. Pero, aun si cambiamos toda la administración, acabamos con el bipartidismo, eso no quiere decir que todo va a cambiar el 2 de enero. Por eso insistimos en el rol tan importante de la educación”, afirmó Alejandro, a quien sacaron del sistema de enseñanza por su hiperactividad, forzando a su familia a tener que pagar un costoso colegio individualizado.

Por su parte, Amanda Rivera, directora del Instituto de Desarrollo de la Juventud, explicó que ya llevaban tiempo “tratando de crear espacios para las personas afectadas por la pobreza y la inseguridad económica”.

“La investigación es importante, por supuesto, pero no podemos dejar fuera las experiencias de la gente. Por eso llevamos años haciendo esto de crear espacios, facilitar la educación, para que puedan abogar mejor y presentar sus prioridades”, explicó Rivera.

“Escuchamos a la gente y lo sustentamos con datos. Y de cara a las elecciones buscamos facilitar esos espacios, promover recursos, investigaciones, y que la misma gente promueva sus preocupaciones. Y lo estamos viendo como algo que va más allá de las elecciones”, añadió.

Los interesados en participar de alguna forma o desean buscar más información sobre la organización, pueden acceder al portal www.loshijosdeborinquen.com, así como en las redes sociales bajo ese nombre.