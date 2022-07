( The Associated Press )

El hospital Behavioral Wellness Center at Girard, con base en Filadelfia, estará en Puerto Rico para llevar a cabo dos ferias de empleos para reclutar profesionales de la enfermería, psicología, consejería y trabajadores sociales, que deseen adquirir una nueva oportunidad laboral en Estados Unidos.

Wanda Nolasco, vicepresidente de servicio al paciente informó que el centro de salud realizará las ferias de empleo el próximo jueves, 7 de julio en el DoubleTree By Hilton en San Juan y viernes, 8 de julio en el Ponce Hilton para reclutar profesionales bilingües, con o sin experiencia en estas categorías.

“The Behavioral Wellness Center at Girard en uno de los mejores centros de tratamientos de drogas, alcohol y salud mental de Estados Unidos, según Newsweek en el 2020-21. El centro se encuentra reclutando profesionales, que deseen relocalizarse y servirle a una comunidad significativa de puertorriqueños y latinoamericanos, que necesitan del conocimiento, compromiso y empatía de los boricuas. Actualmente, cerca de 50 profesionales puertorriqueños se encuentran laborando con nosotros, cuya aportación ha sido de gran beneficio no tan solo para el hospital sino para nuestros pacientes y comunidad hispana, que reside en Filadelfia. Invitamos a todos estos profesionales que quieran abrazar esta oportunidad a que participen de nuestra feria de empleo y conozcan todos los beneficios que tenemos para ustedes”, expresó por escrito Nolasco, quien es puertorriqueña y lleva 20 años laborando para The Behavioral Wellness Center at Girard.

El hospital ofrecerá un bono al momento de firmar el contrato de hasta $2,000, boletos aéreos y un estipendio para gastos de alojamiento, alimentación y transportación por 90 días.

Entre los múltiples beneficios que ofrece el centro de salud conductual a sus empleados se destacan: sueldos competitivos, beneficios marginales como cubierta de salud completa, reembolso de matrícula para estudios, seguros complementarios y otros beneficios financieros.

Entre los requisitos se encuentran: profesionales bilingües (español e inglés), poseer un grado asociado, bachillerato y/o en enfermería. Bachillerato y/o maestría en psicología, consejería o trabajo social.

Nolasco señaló que para los participantes de enfermería, el centro de salud ofrecerá asistencia económica y capacitación para que los profesionales desde Puerto Rico puedan pasar el examen de la certificación y licencia, conocida como National Council Licensure Examination (NCLEX-RN), la cual es requerida por ley para ejercer la profesión de la enfermería en los Estados Unidos. Así también, para el enfermero o enfermera que decida tomar la certificación en Estados Unidos, el centro de salud sufragará los gastos del endoso para la NCLEX-RN, al tiempo que generan ingresos laborando en el hospital.

Los interesados deberán llevar su currículum, diploma o transcripción de créditos, identificación con foto y evidencia de vacunas al momento de su entrevista.

Para información adicional sobre The Behavioral Wellness Center at Girard pueden acceder a www.bewellctr.org. Para preguntas relacionadas a la feria de empleo, pueden enviar un correo electrónico a PRrecruitment@bewellctr.org o comunicarse en español al 215-787-2078.