Limited to elevated excessive heat. Heat Advisories are in effect: north-central, San Juan & vicinity, Vieques, & Culebra.

Espere riesgos de limitados a elevado de calor excesivo. Advertencias de calor vigentes: norte centro, San Juan y vecindad, Vieques y Culebra. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/o91ytsE1u6