Infórmate de las 5 noticias del fin de semana

Bob Barker también fue presentador de Miss USA y Miss Universe. ( The Associated Press )

Bob Barker, el elegante presentador que alcanzó gran fama en los hogares estadounidenses durante más de medio siglo con sus concursos “Truth or Consecuences” y “The Price Is Right”, murió el sábado a los 99 años. Barker, también activista a favor de los derechos de los animales, falleció en su casa en Los Ángeles, dijo su agente Roer Neal. Barker se retiró en junio de 2007 con su anuncio ante una audiencia en un estudio: “Les agradezco, gracias, gracias por invitarme a sus hogares durante más de 50 años”. El presentador estuvo 18 años con el espacio “Truth or Consequences”, y 35 más con “The Price is Right”. Además, animó el certamen Mis Universe por dos décadas, del 1967 hasta 1987.