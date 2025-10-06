LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para este lunes, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.

La compañía reconoció que estas mejoras podrían causar inconvenientes temporales, pero aseguró que son esenciales para garantizar la estabilidad del servicio.

Además de los trabajos que requieren interrumpir el servicio, LUMA afirmó que realiza mejoras al sistema que no afectan a los clientes.

Remoción de vegetación

Trujillo Alto - calle Guajataca, urbanización Villas de Caney

Trabajos en postes

Canóvanas - barrio Lomas Coles, sector Orozco; barrio Campo Rico, sector Los Navarro; barrio Cubuy, carretera 186 kilómetro 10.1 interior y Finca Imbert, Cubuy

Barranquitas - barrio Hayales, carretera 143 kilómetros 50.0, 50.3, 49.3 y 49.8 interior, sectores Las Llanadas y Llanadas Final; barrio Hayales, sector Las Llanadas de Coamo; barrio Palo Hincado, carretera 156 Parcelas Palo Hincado

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos